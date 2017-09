Famoso brasileiro DJ Nuts no Japão

As habilidades do DJ Nuts misturadas com a profundidade de suas caixas o tornam único no Brasil e no mundo. No final dos anos oitenta ficou fascinado com a crescente cena do hip hop de São Paulo. Graduando-se da escola Yo MTV Raps – ele começou sua carreira sob a tutela de Macelo D2, produtor de Racionais MCs, em 1991.

Em 2000, ele se tornou o campeão do tuntablist do Brasil.

Como produtor, produziu álbuns para o Marcelo D2 – Sony Music, além de trabalhar com as lendas da música popular brasileira Gilberto Gil, Planet Hemp, João Donato, Trio Mocotó, O Rappa e Dom Um Romão.

Em 2002, DJ Nuts foi professor particular da RedBull Music Academy em São Paulo. Ele se tornou o principal consultor e DJ para Brasilintime: Batucada com Discos.

DJ Nuts colaborou na produção do álbum A Arte do Barulho, lançado em 2008, do rapper Marcelo D2.

No Japão, ele traz Disco é Cultura 5. O Japan Tour tem 2 apresentações em Tóquio.

A primeira, em 16 deste mês, sábado, das 14h às 15h, no Disk Union, em Shinjuku, Tóquio. Entrada gratuita. http://diskunion.net/shop/ct/shinjuku_rock

A segunda, em 18 deste mês, segunda-feira (feriado), das 17h às 23h, no Unice, em Daikanyama, Tóquio. Entrada: ¥2.500. http://unice.jp/news/6115.php

Enquanto ele não chega, assista ao vídeo.