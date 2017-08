Time da Chapecoense irá jogar no Japão

O time de futebol Chapecoense, campeão da Copa Sul-Americana, vai jogar com o Urawa Reds, campeão da J. League YBC Levain Cup.

O jogo vai ser no dia 15 de agosto, no Estádio de Saitama. O jogo faz parte do Suruga Bank Championship 2017 Saitama.

O cartunista e empresário Mauricio de Sousa elaborou uma ilustração especialmente para esse evento, mostrando a solidariedade e união. Em 2016, um avião que levava a delegação da Chapecoense caiu na Colômbia. Houve mais de 70 mortes.

A Chapecoense recebeu mensagens de solidariedade de várias partes do Brasil e do Japão também. Mais informações sobre os ingressos por esse site: http://www.jfa.jp/match/suruga_2017/ticket.html

Fotos e texto - cedidos

Salvar

Salvar

Salvar

Salvar

Salvar