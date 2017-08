Sorvetes do mundo no festival em Aichi

Férias escolares e feriadão de Obon podem ter uma pitada de alegria para quem não vai viajar.

São 15 tipos de sorvetes, representando países diferentes, para saborear no Ice Cream Fest, no parque Little World, em Inuyama (Aichi). Sorvete em formato de chopp, outro que lembra um soldado, com massa assada do tipo donut ou um simples geladinho, fazem parte da lista de sorvetes gourmet.

A Turquia está representada com dois tipos de sorvete diferentes do puxa-puxa tradicional. Um é um bonequinho cuja casca serve de chapéu e outro de pistache.

Arequipa é uma cidade ao sul do Peru, onde o tradicional sorvete consistente de leite tem queijo. Que tal experimentar um desses?

Sorvetes combinam com massa?

A Tchecoslováquia apresenta um que tem massa assada, algo como bolo e donut, para ser saboreada com sorvete.

Outro país que traz massa com sorvete é a Índia. A imagem do nan é o acompanhante natural do curry, mas esse é com sorvete.

Mas há um país onde a iguaria gelada é servida com pão. São duas bolas de sorvete junto com uma fatia de pão de forma. Trata-se da Tailândia.

Como representante francês, o sorvete é de bolo gourmet e ainda vem decorado com chocolate e macaron. Chique!

Sorvetes de frutas ou de vegetais

Para quem adora manga, não pode deixar de experimentar o sorvete de Taiwan.

O sabor inusitado do sorvete de dadacha mame, algo parecido com edamame, é o representante da província de Yamagata. Popular no local, tal qual a cereja, você pode experimentar logo 2 sabores juntos.

Sabe aquele limão vermelho famoso da Itália, o granita? Pois, que tal experimentar um desses acompanhado de um brioche?

Sorvete feito da considerada superfruta baobá, representa o continente africano. Ele vem servido junto com fatias de banana.

Uma bola de sorvete com sabor do limão típico de Okinawa, coberto com o umibudo (uva do mar) pode ser uma mistura exótica interessante para o paladar.

Sorvetes simples e inusitados

Já imaginou saborear uma nuvem de trovão? Essa é a proposta do sorvete da Coreia do Sul que faz muito sucesso por lá. É um algodão doce feito com uma bala crocante, sobre uma bola de ice cream.

Para quem adora frutas tropicais, a Indonésia trouxe 3 geladinhos simples para escolher. São de abacate, manga ou de coco.

Como um bom alemão, o sorvete tem sabor de frapê de frutas com cobertura da espuma do chopp. Mas fique tranquilo: a organização garante que não contém álcool.

Ice Cream Fest

Período: até 3 de setembro

Horário: 9h30 às 17h00, mas no feriado se estende até 21h00

Ingressos: ¥1.700 para adultos, ¥1.300 para acima de 65 anos, ¥1.100 para colegiais e estudantes de intercâmbio, ¥700 para estudantes do primário e ginásio e ¥300 para acima de 3 anos até idade do primário

Endereço do Little World: Aichi-ken Inuyama-shi Imai Narusawa 90-48 (clique sobre o mapa para abri-lo)

