Consulado de Tóquio realiza primeira Feira de Educação em Gunma

O Consulado-Geral do Brasil em Tóquio organiza, em parceria com a AEBJ, Associação de Escolas Brasileiras no Japão, a I Feira de Educação do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, a realizar-se juntamente ao Festival da Juventude, nos dias 21 e 22 de outubro, no Ota Shimin Kaikan, na cidade de Ota (Gunma).

O evento contará com participação de diversas instituições de ensino locais, como escolas e universidades brasileiras, de NPOs e do Conselho de Cidadãos de Tóquio.

O objetivo principal da Feira é o de estimular diferentes segmentos da comunidade brasileira, sobretudo os jovens estudantes e aqueles que interromperam seu processo de formação para vir ao Japão, a darem seguimento aos estudos, habilitando-os a obterem uma melhor inserção no mercado de trabalho japonês (ou brasileiro, em caso de eventual retorno) e integração à sociedade japonesa.

Durante a Feira, jovens e pais poderão conhecer os programas de estudo em português, inglês e japonês, oferecidos por inúmeras instituições de ensino estabelecidas neste país, dirigidos a estrangeiros residentes no Japão.

A iniciativa pretende divulgar informações sobre oportunidades de educação continuada, incluindo acadêmica e profissionalizante, aprendizado e/ou aperfeiçoamento de idiomas, ensino à distância, intercâmbios estudantis e outros cursos.

A Feira contará também com seminários e workshops gratuitos sobre temas ligados à educação, como aspectos do sistema educacional japonês, orientação vocacional, bolsas de estudo, acesso às universidades no Japão, financiamento estudantil, entre outras.

Dias 22 e 23 de outubro de 2017

Local: Ota Shimin Kaikan (Gunma)

Info: site do Consulado Geral do Brasil em Tokyo