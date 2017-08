Atendimento nos consulados no feriado de Obon

Os Consulado-Gerais do Brasil em Nagoia, Hamamatsu e Tóquio funcionarão normalmente nos dias de recesso do Obon, entre os dias 14 e 18 de agosto de 2017.

No dia 11 de agosto (feriado do dia da montanha) não haverá atendimento nos consulados.

Algumas observações emitidas pelos consulados:

Consulado-Geral do Brasil em Nagoia

Nos últimos anos, o Obon tem sido um período de grande movimento no Consulado em Nagoia. Ainda que todas as medidas possíveis sejam tomadas para agilizar o atendimento, o tempo de espera nesse período é, inevitavelmente, maior. Caso pretenda vir ao Consulado de 14 a 18 de agosto, recomendamos a leitura das observações abaixo:

• Distribuição de senhas:

Nesses dias, as senhas de atendimento serão distribuídas até as 12h. Depois das 12h, a fila será fechada e aqueles que chegarem não serão atendidos.

Em 2016, aqueles que chegaram ao Consulado por volta das 12h foram atendidos até as 20h.

• Espera para atendimento:

O tempo médio de espera, no Obon de 2016, foi de quatro horas. Espera-se tempo semelhante em 2017. As instalações do Consulado não comportam todos os requerentes em lugar coberto e com assentos. Assim, pode ser necessário aguardar em fila na rua.

Recomendamos que venham ao Consulado nesses dias apenas aqueles que queiram requerer serviços e, quando necessário, suas testemunhas. Evite trazer parentes e amigos que não precisem de atendimento. De acordo com o movimento, pode ser solicitado que os acompanhantes aguardem fora do Consulado.

Para mais informações: Consulado-Geral do Brasil em Nagoia

Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu

Como é do conhecimento da comunidade brasileira, durante a semana do “O-Bon”, o Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu recebe elevado número de solicitantes de serviços consulares.

O espaço no salão de atendimento se torna reduzido para acomodar todo o público, gerando a formação de longa fila dentro e fora do salão de atendimento, o que poderá ocasionar desconforto aos presentes.

Em vista dessa situação, recomenda-se aos interessados que evitem, o quanto possível, trazer crianças e pessoas cuja presença não seja obrigatória no Consulado durante a semana de 14 a 18 de agosto. A recomendação se estende igualmente aos portadores de necessidade especiais, gestantes e idosos e visa tão somente a proporcionar o melhor atendimento possível a todos os consulentes.

Nesses dias, as senhas de atendimento serão distribuídas até as 11h. Depois das 11h, a fila será fechada e aqueles que chegarem depois não serão atendidos.

ATENÇÃO: DEVERÁ O INTERESSADO TRAZER OS DOCUMENTOS ORIGINAIS NO DIA DO ATENDIMENTO!!!

Mais informações: Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu

Consulado-Geral do Brasil em Tóquio

Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta das 9h às 13h

Mais informações: Consulado-Geral do Brasil em Tóquio