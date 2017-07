World Cosplay Summit comemorará 15 anos em grande estilo

O anúncio do WCS-World Cosplay Summit explica que este é um evento que reúne os cosplayers internacionalmente famosos, realizado em Nagoia para fãs do animê e mangá. Através do WCS criou-se uma nova forma de intercâmbio cultural internacional.

São 2 representantes de cada país que sobem ao palco para disputar qual equipe será o melhor do ano. Portanto, é a realização do sonho dos cosplayers virem ao Japão, especialmente, a Nagoia, para pisarem no palco principal.

Os melhores cosplayers do mundo desfilam sobre um tapete vermelho estendido na avenida Nishiki, como verdadeiras celebridades internacionais. Participam de evento no Laguna, em Gamagori, desfile especial nas galerias de Osu e visitam Meiji Mura, em Inuyama.

A abertura será realizada no Laguna Tenbosch, em 29 de julho, das 11h até 5 da manhã, com muitas atividades durante o dia e festa com DJs famosos.

Ingressos podem ser adquiridos no Circle K ou Family Mart, conforme a tabela abaixo.

Antecipado 22 a 28/julho Tarde ¥2.400 Noite ¥2.400 Para os 2 turnos ¥3.800 No dia 29/julho ¥2.500 ¥2.500 ¥4.000

A eliminatória e a final serão realizadas em datas diferentes. Chamada de First Stage, todos os participantes, incluindo os do Brasil, se apresentam em 3 chaves, totalizando 35 equipes. A data é 5 de agosto, sábado, no palco do Aichi Arts Center, no centro de Nagoia, perto da torre. Serão selecionadas 18 equipes para a grande final, no dia seguinte. O ingresso custa 6.800 ienes.

Na final, chamada de Second Stage, no domingo (6), os ingressos custam 2 ou 3 mil ienes, dependendo do tipo de assento, no mesmo local do sábado. Se quiser assistir a transmissão ao vivo, no Oasis, o ingresso custa 2.950 ienes.

Confira a agenda completa clicando aqui. http://www.worldcosplaysummit.jp/en/2017/schedule/event_schedule.html

Assista ao vídeo de chamada para o 15o. ano do WCS.

Fonte e fotos: divulgação