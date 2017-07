Puro horror na casa mal assombrada em Nagoia

Quem passa na avenida onde está instalada a casa mal assombrada ouve gritos de arrepiar.

No ranking dos eventos deste mês de julho, ela está em segundo lugar. Logo que foi aberta, havia filas para visitá-la.

Fica o aviso: é tenebrosa. Tem um restaurante onde se corta a língua do cliente. Diz o produtor de casas mal assombradas – Hirofumi Gomi – que ela tem um diferencial. Nela o visitante pode interagir, sentido calafrios de medo, susto e adrenalina. É puro horror.

O visitante do restaurante da casa mal assombrada pode curtir uma experiência emocionante do medo e do terror, com o chef que corta a língua do cliente.

Somente na terça-feira os primeiros 100 visitantes ganham um sorvete especial.

Confira a programação do restaurante que corta a língua (舌切りレストラン). Vai até 18 de setembro, conforme calendário de datas/horário abaixo.

Horários durante a semana

18 de julho a final de agosto: 13 às 20h00

Setembro: 16 às 20h00

Horários no fim de semana

Julho, agosto e setembro: 11 às 20h00

Agosto (período do Obon, 14 e 15): 11 às 20h00

Outras informações

Ingresso: mil ienes

Local: sob a rodovia expressa na avenida 100 metros, altura de Yaba-cho

Endereço: Nagoya-shi Naka-ku Osu 3 chome

Acesso de metrô: descer na estação Yaba-cho

Fonte: divulgação Fotos: Guruguru