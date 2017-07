Prevenção de Desastres Naturais e Confraternização Internacional

Você já conversou com o seu filho sobre o que fazer na ocorrência de um terremoto? O que fazer nos primeiros minutos? O que deixar preparado? Onde será o local de encontro da família?

No dia 16 de julho (domingo), a HICE, em parceira com a NPO Filipino Nagkaisa, realizará um evento para pais e filhos, no Aimity Hamamatsu!

Participe!

Ao final, haverá uma confraternização com onigiri, sobremesa filipina e refrigerante brasileiro!!

Custo: 300 ienes por pessoa (inclusive crianças)

Horário: das 10h as 13h

Local: Aimity Hamamatsu (Naka-ku, Funakoshi-cho 11-11)

Inscrições: 053-458-2170 (HICE) / filipinonagkaisa@yahoo.co.jp