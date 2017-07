Osu Festival com desfile de escola de samba

As galerias de Osu vão ferver com a diversidade cultural. Samba, taiko (percussão japonesa), hip hop, yukata ou cosplay são as grandes atrações do tradicional festival de verão de Nagoia.

Pelo 67o. ano consecutivo as galerias recebem artistas de diversos estilos, com muita animação.

No palco montado especialmente para os dois dias de festival, próximo ao Templo Osu Kannon, o grupo de hip hop famoso no país – nobodyknows+ – se apresenta depois de 4 anos, no sábado.

Outro destaque do sábado fica para a Escola de Samba Unidos do Urbana, composta por japoneses e brasileiros. Todos os anos, sambistas, passistas e dançarinas se apresentam no melhor estilo carnavalesco, em um desfile seguido por milhares de pessoas. Às 12h30 a escola de samba se apresenta no palco principal, depois, às 14h30 acontece o desfile.

Para quem curte cosplay, participantes do mundo inteiro farão desfile no domingo, às 11h30.

Para fechar o domingo com chave de ouro, tem taiko com hanabi de mão, no palco principal, como a última atração do festival. A exibição é é no palco principal, próximo ao templo.

Para conferir as programações:

67o. Osu Festival

Datas/horários: 5, das 12 às 21h00 e 6 de agosto, das 11 às 21h30

Locais: Galerias de Osu e Kamimaezu em Nagoia (estações de metrô com os mesmos nomes)

Fonte e fotos: divulgação