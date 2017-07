Festival Brasil 2017: Show especial com Elba Ramalho

A Câmara de Comércio Brasileira no Japão (CCBJ) convida a todos para participar do XII Festival Brasil 2017. O evento será realizado nos dias 15 e 16 de julho, no Parque Yoyogi, em Tóquio.

O objetivo principal é o intercâmbio entre brasileiros, japoneses e estrangeiros em geral, além de divulgar os produtos e a comida típica do Brasil.

Neste ano, a atração principal é a cantora Elba Ramalho, que vem do Brasil especialmente para o Festival Brasil. Com mais de 30 anos de carreira, os brasileiros conhecem bem o talento de Elba, marcante pelos ritmos como baião, forró, maracatu, MPB, etc.

A programação musical é extensa durante o sábado e o domingo, com bandas brasileiras e japonesas que vão agitar o público com batucada, gafieira, samba, axé, sertanejo, rock, chorinho jazz, rap, etc.

O Festival Brasil se completa com a variedade de mais de 50 estandes que estarão comercializando churrasco, feijoada, moqueca (cozido de peixe), tapioca (fécula extraída da mandioca que se torna uma massa), cachorro-quente, pastel, caipirinha, batidas, etc. Na área de serviços, estarão sendo comercializados roupas e acessórios do Brasil, além de expositores de remessas de dinheiro ao exterior, mudanças para o Brasil, etc. Os expositores são de Tóquio, Gunma, Osaka, Aichi e Kanagawa.

Camisetas exclusivas

Com estampas no estilo tropical brasileiro, o Festival Brasil terá um estande para a comercialização da camisetas exclusivas do evento. Cristo Redentor e tucano são algumas das imagens estampadas nas camisetas. Não deixe de adquirir a sua!

Capoeira

O Setor Cultural da Embaixada do Brasil no Japão organiza o Workshop de Capoeira durante o Festival Brasil. Haverá apresentação no palco e na rua de acesso ao evento, do lado esquerdo do palco. A Roda de Capoeira recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Cachaça

O Festival Brasil vai realizar o I Grand Prix de Coquetel de Cachaça neste ano. O público vai votar na melhor cachaça preparada durante o evento. Para isso, é preciso comprar um coquetel de cachaça numa das barracas participantes do concurso. Haverá uma urna para depositar o voto na Administração do evento e na barraca da CCBJ (onde estará sendo vendida camiseta oficial do evento). Serão sorteadas seis pessoas no sábado e no domingo para receber prêmio pela participação no concurso.

O Festival Brasil 2017 tem o patrocínio de Mitsui, Ajinomoto, TV Globo Internacional, IPC World, Vale, Atleta e EEH. O evento tem o apoio da Embaixada do Brasil em Tóquio, do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão e do Tokyo Metropolitan Government.

Festival Brasil 2017

Data: 15 e 16 de julho, das 11h às 20h

Local: Parque Yoyogi, Tóquio

Entrada gratuita

Organização: Câmara de Comércio Brasileira no Japão

Homepage: http://www.festivalbrasil.jp