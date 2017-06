Confira os locais e plantões do Banco do Brasil em Julho/2017.

O Banco do Brasil realizará uma série de plantões (atendimento móvel) em diversas cidades pelo Japão. O objetivo e auxiliar pessoas que têm dificuldade para se deslocar até uma das unidades do Banco do Brasil levando o atendimento do banco até locais próximos aos clientes.

Em cada plantão é possível realizar praticamente todas as operações que são feitas normalmente no banco, e os presentes podem tirar dúvidas dos serviços oferecidos (veja as observações abaixo).

Serão realizados plantões em Aichi, Chiba, Gifu, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Mie, Nagano, Saitama, Shiga, Tochigi, Tokyo, Yamanashi.

Observações importantes:

No BB Móvel e nos Plantões não são realizadas operações com dinheiro em espécie. Os locais e datas programados podem sofrer alterações.

Para informações adicionais, por favor, entre em contato com a Central de Atendimento 24h pelo free-dial 0120-09-5595 ou compareça a uma das unidades do Banco do Brasil.