Feira do Artesanato 2017 em Nagoia com 180 expositores

Com expectativa de público acima de 30 mil pessoas, a Feira do Artesanato 2017 (ハンドクラフトフェア) abriu as portas nesta sexta-feira (23) já com uma fila de 2 mil interessadas nas novidades e compras. Esta é a 29a. edição da feira que atrai visitantes de toda a região.

Os expositores vão de bordados a quilting e patchwork, costura, beads, argila, bordado, boneca, tole paint, decoupage, couro, vidro, flores secas, fitas, acessórios, etc.

É um mundo voltado para trabalhos únicos, feitos à mão, cujo mercado vem crescendo nos últimos anos, no Japão. Além das lojas expositoras, há workshops na feira e também um talk show com a famosa Tomoe Shinohara, no sábado (24).

Info sobre a Feira do Artesanato 2017

Datas: 23 e 24 de junho (sexta-feira e sábado)

Horário: 10 às 17h00

Entrada gratuita

Web page: http://handcraft.sakura.ne.jp/index.php

Local: Fukiage Hall

Endereço: 〒464-0856 Aichi-ken Nagoya-shi Chikusa-ku Fukiage 2 Chome 2-6-3

Metrô: linha Sakuradoori, estação Fukiage

Estacionamento: pago

Fonte e fotos: divulgação