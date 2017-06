Ainda dá tempo para a Festa Mundial das Carnes, algumas inusitadas, em Aichi

Que tal almoçar carnes diferentes no fim de semana? Essa é a proposta da Festa Mundial das Carnes (世界の肉フェスタ) que prossegue até 2 de julho no Little World.

O Little World é um parque temático voltado para as famílias, que fica em Inuyama (Aichi). A proposta da festa das carnes é proporcionar a oportunidade de provar diversos tipos desse alimento.

Para quem nunca comeu carne de canguru, búfalo ou de cabra, é uma grande oportunidade! Confira como está a variedade gourmet.

Frango karaage de Yamagata: ¥500

Espeto de carne de canguru, da Austrália: ¥500

Beef steak americano com 450 gramas: ¥3.000

Escargot à moda francesa: ¥500

Frango pakoda representando a Índia: ¥500

Espeto de carne japonesa de Okinawa: ¥500

Karaage maior do que a mão, à moda taiwanesa: ¥500

Espeto de carne de porco com molho coreano: ¥300

Saltimbocca, escalopes de vitela com presunto, da Itália: ¥400

Tom Nua, carne bovina com legumes, da Tailândia: ¥500

Espeto de carne de búfalo, dos EUA: ¥500

Espeto de carne de agulhão (peixe), da Turquia: ¥600

Karaage de perna de rã, de Taiwan: ¥1.000

Espeto de carne de cabra, de Bali: ¥350

Fondue de queijo com chouriço, do México: ¥400

Carne de porco, da Alemanha: ¥1.000

Especificamente neste fim de semana (24 e 25), acontece o festival da carne e vinho australianos, na área europeia do parque.

Info sobre o Little World

Entradas: ¥1.700 para adultos, ¥1.300 para silvers (acima de 65), ¥1.100 para estudantes colegiais e bolsistas, ¥700 para estudantes do primário e ginásio e ¥300 para crianças acima de 3 anos

Pratos: são todos pagos à parte e servidos nas respectivas áreas do parque

Horário: das 9h30 às 17h00

Endereço: Aichi-ken Inuyama-shi Imai Narusawa 90-4

Estacionamento: 1.200 veículos, ¥800/dia

Fonte e fotos: divulgação