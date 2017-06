3 dias de Tebasaki Summit em Nagoia com 28 sabores

O Tebasaki Summit é um evento gourmet que teve início em 2.014, na estação de Kanayama, em Nagoia (Aichi). No primeiro ano recebeu mais de 30 mil visitantes, em 2 dias.

No segundo ano em diante, esse número subiu para 50 mil, tamanho o sucesso das asinhas de frango em vários sabores. Este ano, o summit será realizado em 3 dias em um novo local – Hisaya Oodori Park, o mesmo onde é realizada a Festa do Brasil, no centro da capital de Aichi.

Nagoia é famosa pelo Sekai no Yama-chan, a primeira casa a servir as asas de frango com um tempero especial, criado pelo seu idealizador em 1.981. Tornou-se uma iguaria que representa a cidade e a província, pelo sabor único da asinha de frango.

A “cúpula” das asinhas de frango reúne quase 30 especialistas no assunto. E não é só de Aichi que tem expositores. Do sul do arquipélago, representantes de Miyazaki, Oita e Fukuoka trazem seus sabores. De Kanto, estabelecimentos de Tóquio, Saitama e Chiba também vêm concorrer ao Grande Prêmio. Sim, nessa “cúpula” os visitantes elegem os melhores do ano.

Os preços das asinhas variam de acordo com o estabelecimento. Há desde 200 ienes a 500 ienes, com 1 prato contendo 1 ou mais asinhas. Para quem gosta de cerveja, certamente as asinhas bem temperadas são uma ótima pedida.

O bom do Tebasaki Summit é que agrada desde crianças a idosos. Além disso, é sabido que as asinhas de frango têm colágeno.

Informações sobre Tebasaki Summit

Data: 9 a 11 de junho (6a. feira a domingo)

Horários: na 6a. feira, das 17 às 21h00 no sábado, das 10 às 21h00 no domingo, das 10 às 18h00

Entrada gratuita (paga-se pelos pratos). Confira a galeria dos estabelecimentos com seus respectivos pratos e preços abaixo

Local: Hisaya Oodori Park (próximo ao Matsuzakaya e Parco), Nagoya-shi Naka-ku Sakae 3-16

Estacionamento: público e privado

Confira quais são os expositores e os preços de cada prato.

Observa-se que essas informações são de abril deste ano. Pode ser que haja alteração. Os preços já são com imposto de 8%.

Fonte e fotos: divulgação