Festival do Havaí neste fim de semana em Nagoia promete muitas atrações

Com espírito “aloha”, desde 2.011, o Festival do Havaí reúne a cada ano mais fãs da cultura do arquipélago americano situado no Oceano Pacífico e de cultura polinésia. A área central de Nagoia (Aichi) será tomada por música, dança, folclore, arte em balões, artesanato, mobília e lojas de diversos artigos havaianos.

Como cultura e a arte havaiana ainda continuam em alta no Japão, o festival traz artistas famosos, tanto de ukelele quanto de hula hula, de ambos os sexos. Vale a pena conferir os espetáculos, todos gratuitos e abertos ao público.

No ano passado o público contabilizado pela organização – Chykyo TV – foi de 270 mil pessoas. As áreas da Torre de Nagoia, o Central Park e o Oasis 21 – terminal de ônibus – servem de palco para esse mega festival.

Aos que preferem fazer compras, encontrará dezenas de lojas de artigos de artesanato, bijoux, decoração, confecção e muito mais.

Para quem gosta de passeio gourmet fica a dica. São mais de 30 estandes para oferecer os famosos café e limonada havaianos, mais os waffles, açaí na tigela e outras delícias preparadas com frutos do mar.

Lomi lomi, balões e açaí na tigela

Cada área do Central Park tem um nome diferente e atividades distintas. Se quer aprender a trabalhar com balões, o local do workshop fica dentro do Oasis, local que abriga também todos os shows com artistas famosos do Havaí e outros de dentro do Japão. A campeã internacional de balloon art, Fumiko Yamashita, marca presença no evento para mostrar sua arte e técnica.

Também estarão sendo realizados workshops de outras atividades típicas do Havaí como a massagem lomi lomi e ukelele. Mas, em cada uma das áreas também há palcos menores para outras apresentações.

Informações sobre o Festival do Havaí

Data: 26 a 28 de maio (na sexta-feira é só no Oasis 21)

Horário: a partir das 9h00

Agenda dos artistas: clique aqui

Local: Oasis 21 e Central Park

Endereço: Aichi-ken Nagoya-shi Higashi-ku Higashi Sakura 1-11-1

Estacionamentos: público no subsolo ou privado nas imediações

Acesso de metrô: estação Sakae da linha Higashiyama (amarela)

Fonte e fotos: divulgação