Festival de delícias por 1 moeda neste fim de semana em Nagoia

Uma opção de lazer sem gastar muito acontece no fim de semana em Nagoia (Aichi). Trata-se do An Makanai Fest, durante 3 dias – de 19 a 21, no centro da cidade.

O conceito do festival é levar gastronomia de boa qualidade, cujos pratos já são tradicionalmente conhecidos na sociedade, por um preço acessível: apenas uma moeda de 500 ienes.

Só para ter uma ideia, a tradicional casa Misen, famosa em Nagoia por sua gastronomia taiwanesa, marca presença oferecendo o Makanai-don. Ele é preparado com carne moída temperada à moda Misen, com seus segredos, sobre o arroz, com topping de legumes frescos e queijos. O sabor picante dá o tom.

Se você ainda não experimentou um hot dog de camarão, esta é uma oportunidade. Além desses, ainda tem pasta com molho vegetariano ou donburi de chashu de costela de porco, bem à moda tradicional da China.

E, por falar em China, não poderia faltar o ramen, especialmente preparado para esse festival. Ele é da Sakura, que tem como marca um caldo branco extraído do frango. Vale a pena prová-lo.

Há também outros tipos de donburi e iguarias para serem provadas.

Se você não abre mão de um doce, a sugestão é do kakigoori da loja que forma fila em Nagoia. Essa loja especializada fica em Osu e constantemente famílias e pessoas de todas as idades têm paciência para aguardar na fila, tamanha a fama. O kakigoori servido nesse festival é de chocolate com caramelo salgado.

O layout do festival posicionou os expositores de um lado da praça, deixando uma área grande para as mesas. O visitante gourmet pode contar ainda com talk shows de celebridades do mundo gourmet do Japão.

Info sobre o festival

An Makanai Fest

Datas: 19, 20 e 21 (6a., sábado e domingo)

Horário: 11h00 às 20h30

Preço de cada prato: ¥500

Entrada franca

Local: Hisaya Oodori Park

Endereço: Nagoya-shi, Naka-ku, Sakae, 3 Chome 15 ( clique aqui para abrir o mapa

HP em japonês: https://weban.jp/contents/c/makanaifes_pc/nagoya/

Fonte e fotos: divulgação