Festival da Tailândia em Nagoia sorteia passagem de ida e volta

Este ano o tradicional Thai Festival tem um motivo especial para acontecer. Em 2017 comemora-se 130 anos das relações diplomáticas entre Japão e Tailândia.

Esse festival traz cores, aromas e sabores do país do sudeste asiático, um dos destinos mais procurados para viagem. São centenas de barracas com uma variedade gourmet, preparada na hora, mais produtos alimentícios, verduras, frutas, sorvetes e artigos diversos para encantar os visitantes.

Além de tudo isso, ainda há um palco onde artistas tailandeses oferecem o melhor da arte do seu país, em exibições lindas e coloridas. Para quem gosta de muay thai, as apresentações realizadas nos dois dias são imperdíveis.

Também não poderia deixar de ter a tradicional fruit carving (escultura em frutas) e as massagens tailandesas, em ambiente aromático.

Os visitantes que se inscreverem em uma barraca especial concorrem a uma passagem de ida e volta para o exótico país asiático.

Informações sobre o Thai Festival

Data: 3 e 4 de junho (sábado e domingo)

Horário: 10 às 20 horas

Entrada franca

Local: Nagoia-shi Naka-ku Sakae 3-16, no Hisaya Park (mesmo local onde se realiza o Brasil Festa). Clique aqui para abrir o mapa

Estacionamento: utilizar o público que fica no subsolo ou os privados nas imediações

HP em japonês: http://www.thaifestival-nagoya.jp/

Fonte e fotos: divulgação