Curso de Assistência aos Idosos para Principiantes Estrangeiros

O Governo de Shizuoka e o Colégio Técnico de Hamamatsu estão realizando um treinamento profissional público de assistência aos idosos (geriatria) para principiantes.

O Colégio Técnico de Hamamatsu irá administrar o curso de geriatria, que especializará profissionalmente e oferecerá os conhecimentos necessários para trabalhar na área.

O curso contará com treinamentos em hospitais, estudos da língua japonesa, dicas úteis em diversos aspectos, aulas sobre biologia, colaboração médica e muitos outros.

Este curso será gratuito (apenas serão cobradas as taxas dos materiais didáticos e outros) e ocorrerá no período de 4 meses (74 dias e 438 dias), começando em maio. Os interessados poderão se inscrever no curso na Hello Work mais próxima de sua casa.

Para mais informações veja o panfleto abaixo (Clique na imagem para abrir o arquivo PDF):