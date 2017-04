Dias de atendimento ao público nos Consulados no Feriado de Golden Week

Consulado-Geral do Brasil em Nagoia:

Nos últimos anos, a Golden Week tem sido um período de grande movimento no Consulado em Nagoia. Ainda que todas as medidas possíveis para agilizar o atendimento sejam tomadas, o tempo de espera nesse período é, inevitavelmente, maior. Caso pretenda vir ao Consulado em 1 de maio (segunda-feira) ou 2 de maio (terça-feira), recomenda-se a leitura das observações abaixo:

• Distribuição de senhas:

Nesses dias, as senhas de atendimento serão distribuídas até as 12h. Depois das 12h, a fila será fechada e aqueles que chegarem não serão atendidos.

Em 2016, aqueles que chegaram ao Consulado por volta das 12h foram atendidos até as 20h.

• Espera para atendimento:

O tempo médio de espera, na Golden Week de 2016, foi de quatro horas. Espera-se tempo semelhante em 2017.

As instalações do Consulado não comportam todos os requerentes em lugar coberto e com assentos. Assim, pode ser necessário aguardar em fila na rua.

Recomendamos que venham ao Consulado nesses dias apenas aqueles que queiram requerer serviços e, quando necessário, suas testemunhas. Evite trazer parentes e amigos que não precisem de atendimento. De acordo com o movimento, pode ser solicitado que os acompanhantes aguardem fora do Consulado.

Para mais informações: Consulado-Geral do Brasil em Nagoia

Consulado-Geral do Brasil em Tóquio:

Durante o período da Golden Week o Consulado-Geral do Brasil estará aberto para atendimento ao público nos dias 1 de maio (segunda-feira) e 2 de maio (terça-feira).

O horário de atendimento é de 9:00hs às 13:00hs.

* As senhas serão distribuídas até as 13h. Depois desse horário, o atendimento será realizado somente para aqueles que estiverem com senha.

* Tendo em vista a previsão de grande público nesses dias, recomendamos que o cidadão verifique em nossa página web as instruções e os documentos necessários para os serviços consulares que deseja realizar.

* Verifique em nossa página web se o serviço desejado pode ser solicitado por via postal.

* De forma a garantir maior comodidade ao público, recomendamos não vir acompanhado de pessoas (parentes ou amigos) que não forem solicitar serviços consulares.

* Recomenda-se que, caso possível, evite-se comparecer ao Consulado com crianças e bebês de colo.

Para mais informações: Consulado-Geral do Brasil em Tóquio

Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu:

O Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu funcionará nos dias 1 de maio (segunda-feira) e 2 de maio (terça-feira).

Nos dias mencionados, o Consulado-Geral em Hamamatsu tende a receber elevado número de pessoas. A fim de prevenir eventual desconforto aos presentes nos dias mencionados, solicita-se aos interessados a gentileza de, na medida do possível, evitarem trazer crianças ou pessoas cuja presença no Consulado não seja obrigatória.

Da mesma forma, o Consulado reitera a importância dos solicitantes consultarem o site previamente a respeito dos documentos necessários, conforme o serviço a ser solicitado, bem como de facilitarem o atendimento ao trazer o formulário previamente preenchido.

Horário de atendimento ao público: das 9h às 13h

Para mais informações: Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu

Consulados-Gerais do Brasil em Nagoia, Tóquio e Hamamatsu