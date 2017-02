Sting no Japão com o 57th & 9th Tour

O multitalentoso astro britânico Sting – músico, compositor, cantor e ator – volta ao Japão para uma turnê em Osaka e Tóquio.

O show Sting 57th & 9th Tour, conta com convidados especiais: Joe Sumner e The Last Bandoleros.

A produtora que trará Sting e seus convidados garante que ele fará apresentações de um repertório muito amplo, desde o The Police até as músicas mais atuais.

Sting ganhou o “Nobel da música”

Sting acabou de receber o Prêmio Polar, conhecido como o “Nobel da música”, em Estocolmo, na Suécia, em 7 deste mês. Ele ganhou o prêmio por ser “um cidadão do mundo”, promovendo os direitos humanos, segundo o juri. “Nunca relaxou ou descansou sobre os louros, lançou sua âncora em mais portos musicais que provavelmente qualquer outro artista de sua geração”, explicou o juri.

Confira e tome nota das datas e shows.

Tóquio

Datas e horário: 6, 7 e 8 de junho, às 18h30

Local: Tokyo Budokan

Ingressos: 12.000 (2o. andar) e 13.000 ienes (arena, 1o. e 2o. andares)

Osaka

Data e horário: 10 de junho, às 18h30

Local: Osaka Municipal Central Gymnasium

Ingressos: 12.000 (stand) e 13.000 ienes (arena e stand)

Nos 4 dias de shows, as poltronas são numeradas. Os ingressos podem ser adquiridos no Ticket Pia, ePlus ou Lawson Ticket.

Ele deixou uma mensagem para os fãs no Japão. Confira:

Enquanto ele não vem, você pode assistir ao vídeo e curtir a música dele.

Fonte e imagem: divulgação