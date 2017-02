Começou o prazo da declaração do imposto de renda (Kakutei Shinkoku)

As inscrições da declaração do imposto de renda (Kakutei Shinkoku) começaram no dia 16 (quinta-feira) e muitas pessoas visitaram os Escritórios de Administração Fiscal. Desta vez, o registro do My Number se tornou necessário.

As pessoas que necessitam da declaração do imposto de renda são as que trabalham em negócios privados ou autônomos, ou pessoas que precisam fazer ajustes nos valores. As inscrições da “declaração de reembolso” (還付申告) para pessoas que formaram hipotecas ou que possuem despesas médicas caras também estão sendo realizadas.

Para os estrangeiros residentes no Japão, é necessário fazer a declaração quando não fez o ajuste de fim de ano (nematsu chose) e/ou precisa declarar os dependentes, incluindo os que residem no exterior.

Este ano, as pessoas tiveram que escrever nos formulários de declaração do imposto de renda seus respectivos My Number e levar um documento de identificação, como a carteira de motorista ou Zairyu Card, no caso dos estrangeiros.

Fonte: NHK News