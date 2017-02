Centenas de peças e objetos originais da Guerra nas Estrelas em exposição no Castelo de Nagoia

Há quem diga que objetos e o personagem da série de filmes Guerra nas Estrelas (Star Wars) teve influência dos samurais. O personagem Darth Vader foi inspirado nesses homens do bushido. Intitulada de Star Wars Visions, uma exposição com 150 peças originais da série está sendo realizada na grande torre (大天守閣 ou dai tenshukaku) do Castelo de Nagoia.

A exposição vem chamando a atenção das pessoas que assistiram à série desses filmes na infância ou adolescência. O primeiro filme teve estreia em 1999 e a última foi em 2015.

Cenas icônicas dos filmes também são exibidas na exposição. Os robôs C-3PO e R2-D2 também marcam presença, além de itens usados para as gravações dos filmes dirigidos por George Lucas.

A exposição que já rodou o país em 9 localidades é a décima e última da turnê. Ela prossegue até 9 de abril deste ano.

Tome nota sobre o evento

Local: Castelo de Nagoia

Endereço: Nagoya-shi Naka-ku Honmaru 1-1 ( clique aqui para abrir o mapa

Ingressos no local, incluindo a entrada no Castelo: 1.800 para adultos e 700 ienes para estudantes do shogakko e chugakko

Horário: 9h00 às 16h30

Fontes e fotos: Nikkei Shimbun/divulgação