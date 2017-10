Remessa financeira individual em teste na Apple

De acordo com o membro do fórum do MacRumors, Chuck SaaS, um número desconhecido de funcionários da Apple emitiu recentemente um certificado de dispositivo especial para permitir o teste do próximo recurso Apple Pay. A empresa estaria encorajando funcionários com acesso ao beta iOS 11.1 para usarem o Apple Pay Cash.

O membro do fórum em contato com um funcionário da Apple selecionado para testar o Apple Pay Cash, compartilhou duas capturas de tela do sistema em ação. A primeira é uma tela de inicialização de configuração básica com um gráfico de um cartão Apple Pay Cash, enquanto a segunda mostra uma caixa de diálogo quando uma transferência falhar.

Nesse caso, o funcionário da Apple não identificado, tentou enviar uma quantia para o Chuck SaaS, mas a transferência foi recusada porque o dispositivo do membro do fórum não tinha a credencial apropriada.

Remessa financeira pelo iPhone, iPad e Apple Watch

Há rumores que o novo serviço da empresa da Maçã possa ser iniciado com o lançamento do iOS 11.1 nas próximas semanas. A data exata ainda não foi divulgada.

O novo serviço Apple Pay Cash é um sistema de transferência de dinheiro P2P autorizado pela Apple Pay. Integrado no app Mensagens, o serviço permitirá que os usuários do dispositivo iOS enviem somas de dinheiro. Ele deve estar em um cartão Apple Pay Cash, cujo saldo pode ser usado para pagar as compras da Apple Pay ou transferido para a conta bancária do usuário.

Esse serviço foi anunciado na conferência de imprensa para o lançamento dos novos dispositivos da Apple, em setembro.

Assista ao vídeo para ver como funciona o novo serviço da Apple.

Fontes: Gigazine, Apple Insider e MacRumors Fotos: Apple Insider