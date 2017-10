Primeiro caminhão elétrico do mundo chega ao Japão

O caminhão elétrico da foto foi desenvolvido pela Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation e fornecido para a Seven Eleven Japan, que anunciou na quinta-feira (19) a implementação do caminhão na logística da empresa. O modelo do caminhão elétrico já havia sido anunciado no mês passado em Nova York pela mesma empresa.

O caminhão denominado “eCanter” consegue carregar até 3 toneladas de carga e percorrer aproximadamente 100Km em uma recarga. O caminhão foi projetado para entregas de distâncias relativamente curtas. O desenvolvimento do veículo também levou em conta o incômodo causado pelos caminhões em áreas residenciais. Logo, o veículo não solta gases nocivos e quase não produz som, o que o permite passar por áreas residenciais nos períodos da noite e da manhã sem incomodar os moradores.

A Seven Eleven pretende introduzir 25 unidades na área metropolitana até o verão do próximo ano. O uso será voltado para a logística da empresa e transporte dos produtos para as lojas físicas.

“Em todo o país, 5.900 caminhões realizam a entrega nos 365 dias (do ano). Contudo, algumas pessoas idosas reclamam sobre o som dos veículos de entrega. Acredito que o caminhão elétrico seja um bom veículo.”, disse Kazuki Furuya, presidente da Seven Eleven Japan.

A Yamato Unrin (ou Kuroneko) também utilizará o veículo para realizar entregas domiciliares. A empresa pretende introduzi-lo em novembro até março do próximo ano nas províncias de Tóquio, Kanagawa, Saitama e Chiba.

Muitos países estão se empenhando para propagar a tecnologia de veículos elétricos. A gigante americana “Tesla” também planeja a venda de um caminhão elétrico e se prevê que o desenvolvimento de automóveis elétricos se estenda também para veículos de grande porte como caminhões.

Fonte: NHK News Imagem: JNN News