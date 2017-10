Primeira loja especializada em vendas de robôs abre em Tóquio

Foi inaugurada na quarta-feira (4), uma loja especializada em robôs no Shinjuku Takashimaya, no bairro de Shibuya (Tóquio). A loja conta com 20 tipos de robôs em exposição. Com o boom das inteligências artificiais e robôs, o interesse e demanda por tais tecnologias cresceu imensamente. A Takashimaya percebeu o interesse das pessoas em testá-las pessoalmente e abriu a primeira loja do tipo no Japão.

A loja em questão recebeu o nome de “Robotics Studio”, localizada no 9º andar, e conta com uma área de 10m². Os preços variam entre ¥100.000 a ¥2.000.000 e os produtos principais não ultrapassam os ¥300.000.

Os robôs “Sota” (¥156.600, com impostos inclusos), que realizam conversas, apresentação de produtos, atendimento ao cliente e outros, e o “Musio X” (¥105.840, com impostos inclusos), robô para auxiliar no aprendizado de inglês, foram alguns dos destaques.

“Fico feliz em poder confirmar o preço e tamanho dos robôs diretamente em uma loja. Quero um robô para poder conversar”, disse uma cliente de 60 anos.

A loja também realiza reservas do robô “Landroid” (¥1.998.000, com impostos inclusos), a primeira máquina de organização (dobrar e guardar) de roupas de todos os tipos. A loja pretende expor e vender 22 tipos de robôs até outubro juntamente com departamento especial próximo.

“Estão saindo muitos produtos robóticos aderidos ao cotidiano, e se espera que fiquem tão próximos quantos os smartphones. Nosso objetivo é sugerir um cotidiano com robôs para todas as gerações.”, explica a Takashimaya.

A Takashimaya pretende dobrar o tamanho da loja até março de 2018 e, além de almejar uma expansão de vendas para ¥30 milhões anualmente, ela pretende construir outras filiais na região de Kansai.

