O velho iPhone 7 está vendendo mais que o iPhone 8

Costumeiramente, a Apple não divulga as vendas de seus produtos. Contudo, segundo a pesquisa realizada por John Vinh, analista da KeyBanc Capital Markets, estima-se que as vendas da linha do iPhone 8 estão em um ritmo lento e baixo.

Segundo sua pesquisa em lojas físicas, as vendas do iPhone 7 superam as do iPhone 8. Normalmente, instantes após o início das vendas do novo modelo, os estoques das Apple Stores ficam esgotados em poucas horas. Entretanto, praticamente em todas as lojas é possível comprá-los sem nenhum problema com disponibilidade. Este ano a situação não foi nada favorável para a maçã.

“Vendo a reação das pessoas, a maioria dos clientes preferem comprar o iPhone 7 já que não houve grandes mudanças para o iPhone 8.”, explica Vinh.

Obviamente, o iPhone 8 trouxe mudanças como seu processador de performance equivalente a de um computador e suporte para carregamento wireless. Contudo, a reação do público a essas mudanças foi mínima. Além disso, o fato de praticamente todas as funcionalidades poderem ser utilizadas no novo update do iOS pode estar impactando negativamente nas vendas do novo iPhone.

Fora isso, os preços baixíssimos do iPhone 7 após o anúncio do iPhone 8 estão funcionando como um freio. No caso do Japão, considerando que o preço do iPhone 8 64GB custa ¥78.800, os ¥61.800 do iPhone 7 32GB não estão tão salgados. Aparentemente, a maioria dos clientes não estão dispostos a pagarem a diferença de ¥17.000 no novo aparelho.

Em relação ao custo-benefício e satisfação, os clientes não estão mais dispostos a pagar preços exorbitantes no iPhone, cuja tendência está cada vez mais crescente.

No pano de fundo disso tudo, também há o iPhone X, que será vendido em 3/nov (sexta-feira). Aparentemente, muitos clientes estão esperando o lançamento do modelo comemorativo para trocar de celular. Contudo, segundo outras pesquisas e notícias, o salgado preço de US$1000 (aprx. ¥110.000) está repelindo muitos clientes, logo o sucesso de vendas do iPhone X em seu lançamento continua uma incógnita.

Mesmo os amantes da Apple estão pensando duas vezes antes de investir mais de ¥100.000 em um celular.

