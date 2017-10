Japão faz lançamento do satélite GPS próprio

Na terça-feira (10), às 7h01, foi lançado o foguete H2A número 36, levando o satélite Michibiki no. 4. O lançamento ocorreu do Centro Espacial de Tanegashima, situado em Minamitane-cho (Kagoshima). Esse é uma versão japonesa do GPS que envia informações de localização para sistemas de navegação de automóveis.

O foguete entrou em órbita após cerca de 30 minutos do lançamento, o qual foi considerado bem-sucedido. Equipe composta por membros da Mitsubishi Heavy Industries e da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) comemoraram o feito.

Importância do satélite Michibiki

O lançamento do foguete H2A foi resultado de 30 sucessivos. A taxa de sucesso foi de 97,2%, melhorando a confiabilidade.

Michibiki é um satélite de posicionamento do Japão e a partir do ano que vem se inicia a operação em larga escala, com 4 unidades.

O GPS desenvolvido pelos Estados Unidos é amplamente utilizado nos sistemas de navegação para automóveis e em smartphones no Japão. Porém, apresenta erro padrão de cerca de 10 metros na informação da posição. Ao usar o Michibiki, esse erro pode ser reduzido para 6cm.

Fontes: JNN e Sankei Fotos: Sankei News