iPhone poderá ser flexível no futuro próximo

A Apple está desenvolvendo um iPhone flexível em parceria com a LG Display, informou o site sul-coreano The Investor. A Apple optou por trabalhar com a LG e não com a Samsung por temores de que ela não conseguisse uma tecnologia sensível.

Esta não é a primeira vez que se sabe de rumores de um futuro iPhone com tela dobrável ou flexível. Em dezembro de 2016, os rumores sugeriram que a divisão de displays da LG começaria a produzir telas flexíveis ​​em massa para smartphones já em 2018. E que a Apple seria um dos possíveis parceiros.

A LG mostrou vários protótipos de telas dobráveis e flexíveis ​​nos últimos dois anos. Um deles a tela se dobra como um livro e um outro que dá para enrolar como um jornal. Os displays dobráveis ​​da LG usam painéis OLED e a empresa sul-coreana tem trabalhado para aumentar a durabilidade e taxa de rendimento.

Tela OLED flexível

A LG teria dito que criou recentemente uma força-tarefa para começar a desenvolver uma tela OLED flexível para um futuro iPhone. Enquanto isso a LG Innotek tem uma equipe que desenvolve uma placa de circuito com impressão flexível e rígida (RFPCB) para acompanhar a tela OLED flexível.

Fontes da indústria acreditam que a produção de telas flexíveis para o iPhone poderá não ocorrer até 2020, mas está próxima.

iPhone totalmente OLED

A Samsung, outra parceira sul-coreana da Apple, fornece as telas OLED para o iPhone X. Também deverá fornecer telas OLED para iPhones 2018 da Apple. Mas a LG iniciou recentemente a produção OLED para smartphones em uma fábrica na China. Tem planos de começar a fornecer para a Apple já em 2019.

Os próximos modelos do iPhone poderão não ter tecnologia dobrável e flexível ainda. Porém há rumores sugerindo que os próximos serão totalmente OLED. A especulação é que tenha 2 modelos em tamanhos de 5,85 e 6,46 polegadas.

Samsung: lançamento de smartphone dobrável em 2018

A Samsung anunciou em setembro que tem planos para o lançamento de smartphone com tela flexível já no ano que vem.

Ela revelou que ainda trabalha na solução de problemas. Para concretização do smartphone flexível, ainda há aspectos a serem superados. Um dos desafios parece ser encontrar desenvolvedores de apps para telas flexíveis.

De acordo com especialistas, o smartphone da Samsung Galaxy Edge já adotou essa tecnologia. Eles acreditam que a Samsung está muito próxima de conseguir isso.

Fontes: Gigzine, MacRumors e CNN Japan Fotos: MacRumors, MirchiTec e Apple