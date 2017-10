Eletrodoméstico útil nos dias de chuva

Nos dias chuvosos ou nublados como nas épocas do ‘tsuyu’ ou estação das chuvas, ou nas chuvas de outono, a roupa não seca rapidamente. “Preciso do uniforme limpo e seco até amanhã de manhã” ou “como vou secar a camisa?”, podem ser um problema, tanto no cotidiano quanto numa viagem a trabalho.

Esse problema tem solução com um eletrodoméstico lançado no final de agosto deste ano. Ele foi batizado de airon irazu, ou sem necessidade de ferro de passar roupa (アイロンいら~ず).

Fabricado pela Thanko, é uma espécie de manequim inflável ligado a um aparelho. Basta enchê-lo, vesti-lo com a camiseta, camisa ou uniforme e, em poucos minutos, a roupa estará seca e sem rugas.

O sistema é simples. O equipamento manda ar quente para secar e “passar” a roupa.

Eletrodoméstico é econômico

Uma camisa pode ser seca em 30 minutos. Se colocar um par de meias, roupa íntima ou lenço no interior do manequim a ar, aproveita para secar essas peças também.

O manequim a ar tem dois tamanhos: pequeno e grande. Portanto, ele atende desde tamanhos pequenos até 3XL.

Ele também é econômico. Para secar uma camisa consome o equivalente a 13 ienes de energia elétrica, muito mais em conta do que mandar para a lavanderia.

Possui timer para programar a partir de 30 a 180 minutos. O preço sugerido pelo fabricante é de 7.980 ienes. Pode ser encontrado na loja da Thanko ou nas online.

Assista ao vídeo para ver como funciona.

Fonte e fotos: divulgação