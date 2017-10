Assistente de voz do Google começa a ser vendido no Japão

Na quarta-feira (4), o Google anunciou as vendas no Japão do aluto-falante inteligente “Google Home” e da versão reduzida “Google Home Mini”. As vendas do Google Home começaram na sexta-feira (6), com o preço de 14.000 ienes, e o Google Home Mini entrará no mercado no dia em 23, com o preço de 6.000 ienes (valores com impostos não inclusos).

As vendas estarão disponíveis nas lojas da Bic Camera, Yamada Denki, Rakuten, CCCAIR (parte das lojas da TSUTAYA, em que o empréstimo custará 800 ienes e as vendas começarão em 1º de novembro) e, obviamente, na Google Store. Entre as operadoras telefônicas, a KDDI (au) será a única com permissão de venda.

O Google Home é um assistente pessoal em formato de alto-falantes com reconhecimento de voz. Com o pequeno comando “OK, Google”, o aparelho pode executar músicas no Google Play Music ou no Spotify, configurar cronômetros, informar o tempo, ler o cronograma do calendário e outros.

A inteligência artificial é bastante sofisticada e inovadora. O Google Home consegue traduzir pequenas frases, realizar contas matemáticas simples, confirmar as calorias dos ingredientes, a situação do tráfego até o local de trabalho, os tipos de trava-línguas, e outras perguntas. O “cérebro” do Google Home é equivalente ao assistente do Google para smartphones.

O Google Home também consegue lembrar da voz de até 6 pessoas. A feature denominada “voice match” permite que o Google Home/mini consiga distinguir vozes de até 6 membros da família ou amigos e reproduzir informações relacionadas. Por exemplo, caso um familiar pergunte: “OK, Google. Diga-me os meus planos para hoje”, o aparelho irá informar o cronograma da pessoa que perguntou.

Também é possível conectá-lo a outros aparelhos inteligentes. Um exemplo é a lâmpada inteligente “Hue” da Philips. Com um simples: “Apague as luzes”, o Google Home realiza a ação. O mesmo vale para o Chromecast. Fale algo como: “Reproduza a série Black Mirror da Netflix” e veja a magia acontecendo. Também é possível parar ou executar outros comandos de voz durante a reprodução do vídeo.

O Google Home tem 96.4mm de diâmetro, 142.8mm de altura e pesa 477g. O Google Home Mini tem 98mm de diâmetro, 42mm de altura e pesa 173g. Ambos possuem microfone de alta sensibilidade para reconhecimento de voz. Os sistemas operacionais que têm suporte são as versões posteriores do Android 4.2 e do iOS 9.1.

Fonte: CNET Japan via Yahoo Imagem: Tecmundo