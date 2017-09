Vendas do iPhone 8/8 Plus começam hoje

As vendas do iPhone 8/8 Plus, Apple Watch Series 3 e Apple TV 4K, cujas reservas tiveram início em 15/set, começaram nesta sexta-feira (22/set). Contudo, como a primeira leva de iPhone 8/8 Plus foi completamente esgotada, os próximos levarão semanas para serem entregues. Além disso, muitas empresas de telefonia estão implantando serviços de descontos para o iPhone e outros.

Próximas entregas poderão demorar mais de 1 semana

No primeiro dia de reservas, a primeira leva de iPhone 8/8 Plus esgotaram-se na loja virtual da Apple. As próximas entregas poderão demorar pelo menos de 1 a 2 semanas.

Segundo o site iPhone Mania, a data de entrega do iPhone 8/ 8 Plus será entre 26/set ~ 28/set. Contudo, apenas o iPhone 8 Plus dourado (64GB/256GB) será entregue entre os dias 29/set~6/out. Acompanhe as informações abaixo.

iPhone 8



Cor Armazenamento Data de entrega Prata (Silver) 65GB/256GB 26/set~28/set Dourado (Gold) 65GB/256GB 26/set~28/set Space Gray (cinza) 65GB/256GB 26/set~28/set

iPhone 8 Plus



Cor Armazenamento Data de entrega Prata (Silver) 65GB/256GB 26/set~28/set Dourado (Gold) 65GB/256GB 29/set~06/out Space Gray (cinza) 65GB/256GB 26/set~28/set

Promoções das empresas de telefonia

Desde a apresentação do iPhone 8 em 12 deste mês, as três grandes empresas de telefonia prepararam promoções e descontos para aquisição. A au-KDDI preparou um serviço de descontos que baixa o preço do aparelho para metade do valor. A Softbank introduziu o mesmo sistema de descontos. A NTT Docomo anunciou a introdução de serviço de pontos que podem ser utilizados como desconto no valor do aparelho.

Apple Watch Series 3: Escassez no modelo com suporte LTE

O novo Apple Watch possui dois modelos diferentes: o “GPS+Cellular Model”, com acesso à Internet (LTE), e o “GPS Model”, sem suporte LTE. A line-up dos modelos básicos são: Apple Watch Nike+, Apple Watch Hermès e Apple Watch Edition com case de alumínio e aço inoxidável.

Apple TV 4K: Modelo 64GB está bastante popular

O novo Apple TV possui suporte para vídeos 4K HDR de alta definição. O Apple TV 4K possui capacidade de armazenamento de 32GB e 64GB e a entrega de cada modelo será diferente. O modelo 32GB será entregue entre os dias 29/set e 03/out, enquanto as entregas do 64GB começará em 2 a 3 semanas.

Fonte: iPhone Mania e NHK News