Vendas do Apple Watch surpreendem

Sob a sombra da espetacular apresentação do iPhone X, o iPhone 8 apresentado teve muito pouco impacto no mercado. Os preços não são muito caros, mas as vendas e reservas não foram muito boas.

Segundo o relatório da KGI Securities publicado pela 9to5Mac, normalmente, a entrega dos novos modelos do iPhone se estende por 3~6 semanas após o início das vendas. Contudo, no caso do iPhone 8, as entregas se estenderam por apenas 1 a 2 semanas e, dependendo do modelo, é possível obtê-lo em poucos dias ou no mesmo dia da compra. Em algumas companhias, a entrega do iPhone 8 de cor prata demorará entre 2 a 4 dias úteis, o que é muito pouco para a época.

Não é preciso pensar muito para perceber o motivo: as vendas do iPhone X. Os fãs da Apple sempre procuram comprar os novos modelos o mais rápido o possível e até fazem fila de dias na frente das lojas. Entretanto, ao mesmo tempo, a maioria dos usuários procuram pelo melhor modelo disponível no mercado. Logo é óbvio que esses usuários irão optar pelo iPhone X, com display sem bordas e reconhecimento facial.

Por outro lado, ao contrário do iPhone 8, as vendas e reservas do “Modelo Cellular + GPS do Apple Watch Series 3” estão acima do esperado. Isso se deve à nova funcionalidade de comunicação LTE, que permite receber e realizar ligações.

Porém, o iPhone 8 possui o processador A11 de performance extremamente alta e está sendo vendido por ¥78.800 (impostos não inclusos). Mas no quesito de custo-benefício, o iPhone 8 é o melhor modelo. Ótimo para usuários e espetacular para desenvolvedores.

Fonte: Gizmodo JP