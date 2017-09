Veja as novas funcionalidades do iOS 11

No dia 20 de setembro, o iOS 11 foi lançado e já está disponível para atualização!! Mas, quais serão as novidades do novo iOS? Veja aqui 24 importantes atualizações!!

1) ARKit

So.. Apple put an awesome VR mode in Apple Maps (powered by ARKit) and didn’t even talk about it in the Keynote ? Wow pic.twitter.com/2ZBBXj4NYM — Felix Lapalme (@lap_felix) 27 de junho de 2017



Um dos pontos mais fantásticos do iOS 11 é o suporte para realidade aumentada (AR). Como no vídeo acima, será possível andar pelas ruas, treinar passos de dança e muitas outras coisas que vão além da imaginação (Pesquise ARKit no Google e veja o que os desenvolvedores estão aprontando)!

Acessibilidade, renovação e novidades!!

2) Renovação da Central de Controle

É uma funcionalidade atual que todos utilizamos e talvez a atualização mais visível aos nossos olhos! A quantidade de funções e opções aumentou consideravelmente e será possível customizá-las a qualquer momento!

3) Integração da Central de Notificações na tela de bloqueio

A Central de Notificações e a tela de bloqueio ficaram mais próximas. Ao deslizar o dedo de baixo para cima na tela de bloqueio, todas as notificações, inclusive as imediatas e esquecidas. Deslize o dedo para a direita na notificação para abrir o app da notificação, deslize-o para a esquerda e escolha entre abrir o conteúdo da notificação ou deletá-la.

4) Modo “não perturbe” para condução

Caso o aparelho estiver atualizado para o iOS 11, o device entrará automaticamente no modo “não perturbe” para condução de veículos quando o usuário estiver dirigindo. Nesse modo, a mensagem “estou dirigindo” será enviada automaticamente para as pessoas que ligarem ao usuário. As opções poderão ser alteradas no menu do “Não perturbe”.

5) App “File” para organizar e pesquisar pelas pastas

No iOS 10 era possível observar as pastas pelo app do iCloud Drive, mas a organização dos elementos ficou muito mais fácil no iOS 11. Tanto as pastas locais como as pastas do iCloud ou de serviços third parties como o Dropbox poderão ser verificados em uma única interface em um único app! Como um computador!!!

6) Teclado para uma única mão

Ao apertar por alguns segundos o ícone de emojis no teclado (que era uma ilustração do planeta), aparecerá uma tela com ícones que permitem mover o teclado para a esquerda, para a direita ou deixá-lo como o padrão. O código que permitia essa funcionalidade estava presente há algumas atualizações atrás, mas ficou disponível apenas no iOS 11.

7) Definição dos aparelhos está mais rápida

Foi adicionado o botão “Setup automático” no iOS 11, assim, o usuário poderá definir o aparelho mais rapidamente. Além disso, será possível sincronizar as opções, senhas e definições do iCloud de um aparelho ao fotografá-lo com outro device com iOS 11! Veja a opção rodando na versão beta!

8) App Store com novo design

Fazia tempo que a App Store não atualizava a App Store! A nova atualização não trouxe nenhuma funcionalidade nova, mas melhorou o layout. Agora teremos novas abas de “apps recomendados”, “Guias How To”, “lista de apps” e outros.

Câmera nova, cara nova

9) Novos filtros para Live Photos

O Live Photos sofreu um upgrade e agora é capaz de criar mini loops de vídeos, reproduzir diretamente e inversamente como o “Boomerang” do Instagram e criar fotos de exposição longa.

10) Escaneamento do QR Code da câmera

Um grande upgrade da câmera foi o escaneamento de QR Codes! É possível permitir a opção no menu de convencional da câmera!

11) Aperfeiçoamento da edição de fotos normais

Há vários upgrades menores na câmera, mas o mais interessante para os usuários é a adição de lindos filtros. Os novos filtros poderão ser adicionados facilmente nas fotos, tornando-as mais bonitas.

12) Escrita em screenshots

Uma pequena mas interessante opção! Ao tirar uma screenchot da tela com o iOS 11, uma pequena thumbnail aparecerá no canto inferior esquerdo da tela. Caso o usuário clicar no botão, será possível adicionar pequenos textos na imagem!

13) Gravação da tela do iPhone

Agora o iOS 11 permite a gravação da tela do iPhone através de uma nova funcionalidade. Nas opções de customização da Central de Controle, ao deixar permitida a “gravação da tela”, será possível realizar a gravação apenas ao clicar na opção. O vídeo será adicionado na galeria de fotos e vídeos.

Evolução da Siri

14) Opção DJ na Siri e novas features

A Siri agora trabalha junto com o Apple Music!! Fale para ela: “Ei Siri, coloque umas músicas que eu possa gostar” e ouça as recomendações da Siri!!

Além disso, a Siri agora consegue traduzir frases de um idioma para outro! Pergunte para ela “Siri, como eu falo ‘quero ir ao banheiro’ em chinês?” e ouça a resposta em alto tom!!!! Contudo, os idiomas ainda são bem limitados! Não há suporte para português e japonês! Os únicos idiomas disponíveis são “inglês, chinês, espanhol, francês, alemão e italiano. Mas quem sabe em uma atualização futura?

15) Inserção de textos

A Siri conseguiu apenas se comunicar através da fala, mas agora será possível escrever comandos para a Siri executar!! A opção está disponível em “Ajustes > Geral > Acessibilidade > Siri“!!

Crescimento da plataforma genuína da Apple

16) Apple Music mais social

A grande mudança do Apple Music é sua nova feature social. Anteriormente, o Apple Music era bem limitado no quesito de interação entre os usuários, mas agora será possível seguir outros usuários e compartilhar os gostos musicais, como uma rede social.

17) Aplicativo de Mapas em outro patamar

No app de Mapas consegue exibir a situação das pistas em cruzamentos e os mapas internos de centenas de locais, incluindo aeroportos internacionais e shoppings. Ambas as opções estão disponíveis no Google Maps, mas a Apple continua se esforçando.

18) Recomendação de notícias

O aplicativo de notícias que ainda não pode ser utilizado no Japão. Não houve grandes atualizações, mas eles está mais customizável. Ouça as recomendações da Siri baseadas nas notícias lidas e veja as notícias organizados por editores na aba “Spotlight”.

19) Envie dinheiro para os amigos através de mensagens + Apple Pay

O Apple Play agora trabalha em conjunto com o app de mensagens!! Ao escrever um valor durante uma conversa, o app do Apple Pay Messenger abre e será possível pagar essa quantia facilmente seguindo as instruções! Contudo, essa feature é limitada aos EUA!! Mas não se preocupe!! A Apple anunciou que iria atualizá-la neste outono!!

Novas funcionalidades do iPad + iOS 11

20) QuickType para acelerar a digitação no iPad

Foram adicionadas inúmeras novas funcionalidades limitadas ao iPad no iOS11. Como por exemplo o teclado QuickType, que facilita a digitação ao tornar desnecessária a troca entre os teclados de letras, números e símbolos. Ao arrastar o dedo para baixo, será possível escolher as letras, números ou símbolos que serão inseridos. É possível desabilitar essa opção indo em “Ajustes > Geral > Teclado“.

21) Escaneamento e assinatura de documentos

O aplicativo “Notas” consegue agora escanear documentos de papel, cortar espaços desnecessários e editar os documentos. Também é possível colocar assinaturas e escrever anotações com o Apple Pencil.

22) Diversas funcionalidades para o Apple Pencil

O iOS 11 adicionou inúmeros novos truques para o Apple Pencil. Adicionar comentários e anotações em PDFs e screenshots ficou mais fácil e basta um clique com o Apple Pencil na tela bloqueada para começar uma anotação.

23) Drag&Drop

Com o iOS 11, o sistema de multitarefas e a troca entre aplicativos ficaram muito mais fáceis no iPad. No Split View, será possível movimentar textos, imagens ou arquivos de um aplicativo para outro.

24) Dock igual ao Mac

A principal mudança do iOS 11 para o iPad é o “Dock”, em que os aplicativos ficam na parte inferior do display, permitindo a troca e inicialização de apps. Para adicionar um aplicativo ou pasta no Dock, basta arrastar o ícone assim como no Mac.

Fonte: Gizmodo JP