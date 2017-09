Robôs podem atenuar falta de funcionários em creches no Japão

Robôs desenvolvidos para cuidar de crianças estão sendo introduzidos em creches japonesas em uma tentativa de abrandar uma grande escassez de funcionários em instituições de cuidados infantis.

A Global Bridge Holdings, um centro de cuidados infantis start-up com sede em Tóquio, colaborou com acadêmicos da Universidade de Gunma para desenvolver um novo sistema que usa robôs e sensores para monitorar as crianças.

O estágio central é um robô chamado Vevo, completo com uma cabeça em formato de urso e corpo humanoide, que é capaz de reconhecer e saudar as crianças, assim como medir suas temperaturas corporais usando um termógrafo.

Os robôs são complementados por um sistema de sensores separados que podem monitorar a batida do coração e movimento das crianças enquanto elas dormem em seus berços, com alarmes soando se anormalidades são detectadas.

Atualmente, o novo sistema integrado está sendo testado em uma creche de Tóquio, um dos 27 centros de cuidados infantis a nível nacional operados pela Global Bridge Holdings, com planos de introduzir uma segunda instalação na província de Gunma no próximo mês.

Após testá-lo em seus próprios estabelecimentos, a empresa espera comercializar e vender o sistema por cerca de 4 milhões de ienes a partir do próximo mês de abril.

É uma criação oportuna para a indústria de cuidados infantis do Japão atingida pela crise, que está sofrendo de uma escassez de pessoal a nível nacional.

Enquanto isso, a demanda por cuidados infantis ultrapassa a disponibilidade, impedindo que muitas mães retornem ao trabalho após darem à luz, visto que elas não conseguem um local no sistema público de cuidados infantis.

Cerca de 26.081 crianças estavam em listas de espera para creches no dia 1 de abril, início do ano acadêmico, marcando um aumento de 2.528 em comparação ao ano passado, de acordo com o ministério da saúde, trabalho e bem-estar.

A robótica está cada vez mais sendo usada no Japão para conter a escassez de mão de obra, enquanto a nação enfrenta um rápido envelhecimento populacional.

Fonte e imagens: Telegraph