Qual o melhor iPhone para você?

“Fazer algo simples é mais difícil do que algo complicado”, dizia o gênio Steve Jobs. Contudo, a Apple está tomando um rumo levemente complicado. Apenas nesta semana, três novos modelos foram acrescentados para esta grande família (sem contarmos com o Apple Watch e Apple TV). Agora os consumidores têm 8 opções de iPhone disponíveis no mercado (excluindo os modelos antigos vendidos em lojas de usados e outros).

Contudo, é necessário decidir vários detalhes para balancear as necessidades do consumidor e o custo-benefício de cada aparelho. Linha de produtos, tamanho, variação de cores, armazenamento e outros, tudo precisa ser definido! Mas não precisa entrar em pânico! Abaixo será possível visualizar qual iPhone tem o melhor custo-benefício para cada grupo de pessoas!!

“Quero gastar pouco e não me preocupo (ou prefiro) uma tela pequena de 4 polegadas”: iPhone SE (¥39,800~)

“Não consigo viver sem a entrada para headphones”: iPhone 6S/6S Plus (¥50.800~)

“Quero um aparelho atual e não me preocupo com a entrada para fones de ouvido”: iPhone 7/7S Plus (¥61.800~)

“Quero o modelo recente, mas não gosto de tela grande”: iPhone 8 (¥78.800~)

“Tenho vontade de comprar o modelo novo com tela grande, mas quero economizar um pouco”: iPhone 8 Plus (¥89.800~)

“Quero o modelo mais poderoso com reconhecimento facial (Face ID)”: iPhone X (¥112.800~)

Anteriormente, a Apple disponibilizava 4 tipos de cores para o iPhone (excluindo a cor Jet Black, exclusiva do iPhone 7). Contudo, no evento de apresentação da Apple, foi oficializado que haveria apenas 3 cores disponíveis para os iPhone 8/8 Plus (prata, dourado e space gray) e 2 para o iPhone X (space gray e prata). Além disso, agora nós temos 5 tipos de nomeações para os iPhone: os que terminam com números (como iPhone 7), os que terminam com S (como o iPhone 6S), os que acabam com Plus (como o iPhone 6S Plus), o SE e o X, que são nomeações exclusivas.

Você pode comparar os aparelhos neste link oficial da Apple!!

Alguns usuários ficaram empolgados e felizes com a notícia. Entretanto, a maioria dos consumidores ficou ainda mais confusa, pois, com tantos disponíveis no mercado, qual será o mais adequado às necessidades de cada um?

“Caramba, eu realmente precisava da saída para fones de ouvido!”, “Poderia comprar um melhor com um pouquinho mais de dinheiro” são as reclamações mais comuns de clientes insatisfeitos com suas escolhas.

É realmente muito difícil comprar produtos tecnológicos como câmeras, televisões, smartphones e até automóveis na era atual. As dezenas, ou até centenas, de opções são tão diversas que se tornam confusas e até repetitivas algumas vezes. Contudo, a simplicidade e popularidade dos produtos da Apple poderiam estar gerando um sentimento de segurança para os clientes de estarem sempre comprando o melhor iPhone ou aparelho do mercado e, muitas vezes, os clientes acabavam deixando de escolher o produto que mais se encaixa às suas necessidades.

Embora o objetivo da Apple fosse ser simples e revolucionária, está cada vez mais complicado escolher um aparelho. Agora com 3 novos no mercado, a situação piorou.

Alguns especialistas sugerem o término das vendas da linha 6 e 7. O argumento é a simplificação, renovação e elevação da marca.

É muito falado que as tecnologias realmente revolucionárias não transmitem a sensação de serem algo tecnológico para os usuários. Contudo, não adianta utilizar um smartphone que não se molda às suas necessidades e aguentar até a troca do aparelho.

Sempre pense com cuidado nessa hora e saiba que, mesmo a gigante Apple, pode não agradar a todos muitas vezes!

Fonte: Techcrunch JP