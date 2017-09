O que mudou do iPhone 7/7 Plus para os novos (8/8S/X)?

A Apple anunciou nesta quarta-feira (13) os novos iPhone 8, com display de 4.7 polegadas, iPhone 8 Plus, com display de 5.5 polegadas, e o iPhone X, modelo comemorativo aos 10 anos do aparelho e o mais avançado, em termos tecnológicos, segundo o atual CEO Tim Cook. As vendas desses aparelhos começarão em 22/Set (iPhone 8/8 Plus) e 3/Nov (iPhone X).

Em relação à line-up de capacidade de armazenamento, no total há 6 modelos. Os modelos com menor armazenamento custam ¥77.800 para o iPhone 8, ¥89.800 para o iPhone 8 Plus e ¥112.800 para o iPhone X (os valores citados estão com imposto incluso).

Contudo, quais foram as mudanças em relação ao seu antecessor, o iPhone 7/7 Plus, de 2016?

iPhone X: Estrutura estreita nos quatro cantos e abolição do Botão Home

Diferente do iPhone 8/8Plus, que seguiu o estilo do iPhone 7/7 Plus, o iPhone X conceituou-se no “formato do futuro dos smartphones“. Com a abolição do Botão Home, o iPhone X foi estruturado com molde mais estreito. O iPhone X possui display de OLED enquanto o iPhone 8/8 Plus continua com o display de cristal líquido IPS.

A resolução da tela dos iPhone 8/8 Plus continuam exatamente iguais ao 7/7 Plus (1334x750px e 1920x1080px). Entretanto, a resolução e densidade de pixels do iPhone X torna-o o iPhone com maior qualidade de tela da história (2436x1125px e 458ppi, respectivamente).

Reconhecimento facial FaceID no lugar do sensor biométrico Touch ID

O novo iPhone X não tem Botão Home e nem autentificação por impressão digital. Em contrapartida, a câmera frontal teve a adição de inúmeros sensores especializados (que, em conjunto, são denominados True Depth Camera) capazes de reconhecer as informações biológicas do rosto do usuário através do Face ID. Apenas o X possui suporte para Face ID. O 8/8 Plus continua com o convencional Touch ID.

O Face ID é capaz de reconhecer o rosto mesmo em ambientes escuros devido à irradiação de luz infravermelha da câmera frontal. Além disso, através de irradiação do rosto por pontos luminosos emitidos pelo projetor de pontos (dot projector), o Face ID consegue calcular com exatidão o formato do rosto. O reconhecimento facial foi construído com algoritmos de aprendizado de máquina capazes de impedir tentativas de ruptura da segurança. Fotos, irmãos gêmeos, uso de máscaras e outros, nada disso consegue ultrapassar as linhas de defesa do iPhone X (quer dizer, segundo os desenvolvedores, há uma chance ínfima de 1 em 1 milhão).

True Depth Camera é incrível

A câmera frontal do iPhone X é simplesmente espetacular. As tecnologias feitas especialmente para o Face ID da “True Depth Camera” conseguem reproduzir o “modo retrato”, que não havia na FaceTime HD Camera tradicional. Além disso, há outras features muito interessantes como a iluminação de retrato (Portrait Lighting), que tem diversos efeitos de iluminação (em versão beta), os “Animojis”, personagens que se movem de acordo com as expressões e posição do rosto do usuário, e outros.

A câmera frontal do iPhone 8/8S continua com o FaceTime HD, igualmente ao iPhone 7/7 Plus.

Recarregamento wireless (Qi)

Todos os três novos modelos têm suporte para recarregamento wireless em conformidade com o padrão internacional “Qi”. Ao colocar o aparelho na plataforma de recarregamento, não será preciso introduzir o cabo Lightning para carregar a energia. Além disso, esses modelos foram estruturados à base de materiais de vidro na traseira, sendo a linha mais resistente da história.

A duração da bateria do iPhone 8/8 Plus equivale ao 7/7 Plus. O iPhone X terá 2 horas a mais de duração em relação ao 7.

A11 Bionic – o novo poderoso chip

O novo processador A11 Bionic é composto por 6 núcleos. Comparado com o A10 do iPhone 7/7 Plus, o processamento é 70% mais eficiente e o desempenho gráfico é 30% mais poderoso.

Câmera traseira do iPhone X está na vertical

A câmera traseira do iPhone X é diferente do 7 Plus/8 Plus, já que a câmera dupla foi colocada na vertical. Uma é “grande angular” com abertura de F1.8 e a outra é a “lente de telefoto” (foco longo) de abertura F2.4. Ambas as câmeras possuem estabilização óptica de imagem. No caso do iPhone 7 Plus, a grande angular e a lente de telefoto têm abertura de F1.8 e F2.8, respectivamente, e não têm correção óptica. Ou seja, a câmera do iPhone X possui um foco melhorado e maior estabilidade.

A câmera do iPhone 8 Plus continua igual a do iPhone 7 Plus.

Contudo, a câmera exterior dos três modelos possui sensores de 12MP e é capaz de tirar fotos com maior abrangência de cores.

Vídeos 4K com 60fps e Vídeos em slow-motion em FullHD e 240fps

O iPhone 7/7 Plus era limitado a gravar vídeos em 4K em até 30fps e gravações em slow motion em Full HD (1080p) de 120 fps ou HD (720p) em até 240fps. Os iPhone 8/8 Plus/X conseguem gravar vídeos em 4K em 24fps, 30fps ou 60fps e em slow motion em 120fps ou 240 fps e Full HD.

Três variações de cores

A line-up de cores do iPhone X se limita a “prata” e “space gray”, enquanto há três cores disponíveis para o iPhone 8/8 Plus: “dourado”, “prata” e “space gray”. Embora não haja o “jet black” e “rose gold” do iPhone 7/7 Plus, a cor “space gray” voltou para as prateleiras.

Será possível reservar o iPhone 8/8 Plus a partir de 22/Set e o iPhone X a partir de 27/Out.

