iPhone X: preços muito mais altos dependendo do país

Após o anúncio do modelo iPhone X (dez), em comemoração ao 10º aniversário do smartphone que mudou o mundo, em 12 de setembro, cada país começou a anunciar os preços.

O iPhone X foi configurado com o preço mais alto dentre todos modelos lançados até agora. O modelo de 64 GB custa 999 dólares (equivalente a cerca de 111.100 ienes) para e 1.149 dólares (equivalente a cerca de 128.000 ienes) para o de 256 GB, no seu país de origem – Estados Unidos.

Para muitos usuários fica a questão: compro um iPhone X, um MacBook Air ou um iPad Air? Afinal, esses últimos dois têm preços mais em conta do que o aparelho comemorativo e histórico.

No Japão, um MacBook Air mais simples custa 98.800 ienes (sem imposto) e para um iPad Pro de 256 GB de 10,5 polegadas o fã da Apple paga 101.800 ienes, com celular.

Assim, o sentimento de desapontamento por ter que desembolsar uma alta soma para adquirir o tão esperado iPhone X se espalha ao redor do mundo. Especialmente para os russos. A Rússia tem um dos maiores preços do mundo para o modelo de 64 GB. Segundo o Forbes Japan, custa 79 mil rublos russos, o equivalente a 1.390 dólares americanos ou 155 mil ienes. Portanto, é consideravelmente mais caro que na terra do Tio Sam.

Outro lugar onde os consumidores podem achá-lo caro é o Reino Unido. Será vendido a 1.338 dólares, ou 32% a mais do que nos Estados Unidos.

iPhone X no Japão e no Brasil

O Brasil só teve o iPhone X liberado pela Anatel nesta sexta-feira (22), horário Tóquio. Portanto, ainda não foi estabelecido o preço no site da Apple Brasil até a data de publicação desta matéria. No entanto, rumores indicam que deva ficar na faixa entre 5 a 6 mil reais.

Fãs da Apple do Japão e Canadá podem comemorar. Pode-se obter o modelo iPhone X com um preço quase igual ao do país de origem, com apenas um pequeno acréscimo de dezenas de dólares.

Ranking dos preços do iPhone X no mundo

Confira na tabela abaixo quais são os preços praticados em dólares americanos. São para o iPhone X de 64 GB.

Rússia: 1.390,30 (cerca de 155 mil ienes)

União Europeia: 1.376,61

Reino Unido: 1.338,26

México: 1.325,04

China: 1.279,61

Austrália: 1.259,20

Emirados Árabes Unidos: 1.115,98

Hong Kong: 1.099,29

Canadá: 1.080,52

Japão: 1.018,81

EUA: 999

No Japão a Apple e as 3 maiores operadoras de telefone celular receberão os pedidos do iPhone X (dez) a partir de 27 de outubro para entrega a partir de 3 de novembro.

Fonte: Forbes Japan Imagem ilustrativa: Apple Japan