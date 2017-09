Cuidado ao atualizar seu iPhone para o iOS11

Ontem (20/set), o novo iOS da Apple foi lançado para download. O iOS11 traz imensos updates, principalmente para usuários do iPad. Com o aplicativo “Dock”, o iPad consegue utilizar features parecidas com a usabilidade do macOS, podendo mudar entre aplicativos no painel mostrado na tela dos apps, abrir documentos e outros.

Contudo, no caso de usuários do iPhone, o suporte dos frameworks de realidade aumentada (AR) pelo ARKit melhorado e outras partes incapazes de serem percebidas facilmente foram mais incrementadas.

Uma parte dos aplicativos já estão utilizando a funcionalidade AR. Um exemplo é o Citymapper, aplicativo de orientação para transferência de metrôs de Londres. (Entretanto, os usuários reclamaram do aplicativo pelo fato de funcionar apenas em superfícies planos dentro de metrôs.)

iOS11 day begins. First app to update with #AR for me – Citymapper. Not enough (empty) flat surfaces on a tube train. Gimmick #ARKit pic.twitter.com/tpNf6lE7kD — Ian Fogg (@ianfogg42) 19 de setembro de 2017

Novos emojis foram adicionados, conforme os dados já apresentados, e será possível administrar de maneira mais organizada os favoritos do Centro de Controle.

Entretanto, existem alguns aplicativos que serão apagados da história do mundo digital ao atualizar o sistema para o iOS11. Todos os aplicativos de 32 bits não funcionarão no iOS11.

O Flappy Bird original é um desses aplicativos. Embora ele seja famosíssimo e viciante, os desenvolvedores anunciaram o encerramento das atualizações há vários anos.

Some of my favorite iOS games ever will be lost. Dungeon Raid, Flappy Bird, 15 Coins, Puzzle Restorer, ASYNC Corp… https://t.co/iBL9m3w3PD — Andy Baio (@waxpancake) 19 de setembro de 2017

É possível verificar os aplicativos 32 bits indo em Ajustes > Geral > Sobre > Apps > Compatibilidade de Apps. Caso a lista estiver vazia, todos os apps já rodam em 64 bits. Alguns apps incompatíveis são Flappy Bird, Flight Control, Ridiculous Fishing, entre outros. Se os desenvolvedores atualizarem os apps, será possível jogá-los, caso contrário será impossível.

OBS: Há casos em que não aparecerá a janela de Apps > Compatibilidade de Apps. Especula-se que acontece pois todos os apps já são 64 bits, mas aparentemente não houve confirmação oficial.

Fonte: Techcrunch JP