Carro da Toyota muda a posição das rodas dianteiras enquanto dirige

Na terça-feira (19), foi apresentado na conferência internacional sobre tecnologia de segurança ao volante, um “carro-robô” desenvolvido pela Toyota. A conferência foi realizada na cidade de Nara (província homônima) e o protótipo do novo conceito de carro foi mostrado para o público presente.

Hiroshi Shibuya, do Departamento de Pesquisa do Futura da Toyota Motor, explicou que o “carro-robô” foi concluído em 2011, mas essa foi a primeira apresentação pública.

Como funciona o “carro-robô”

Pressionando um dos 12 botões instalados no volante, é possível deslocar as rodas dianteiras em 5cm – tanto para a direita quanto para esquerda. Isso pode ser feito enquanto corre com o carro na estrada. Na condução em alta velocidade, ao aumentar a distância entre as rodas dianteiras e traseiras, aumenta-se também o desempenho da estabilidade em seguir em frente. Na curva, o desempenho do giro melhora quando se muda a posição das rodas para o lado externo, explicou Shibuya.

“Até agora não existia um ‘carro-robô’ que permita mover as rodas. Ele foi desenvolvido pensando na sensação de segurança que se pode proporcionar ao motorista (pessoa física)”, declarou.

De acordo com o departamento de relações públicas da Toyota, o “carro-robô” apresentado é um veículo destinado a experimentos. No momento, ainda não há planos para a introdução dessa tecnologia nos veículos.

Fonte e foto: Sankei News