Após 1 ano, mais de 4 milhões de pessoas no Japão ainda jogam Pokémon Go

No Japão, 4.4 milhões de pessoas ainda jogam o game de realidade aumentada Pokémon Go, um pouco mais de 1 ano após seu primeiro aniversário, e cerca da metade dos jogadores têm 40 anos ou mais, de acordo com estimativas.

Embora o furor inicial tenha diminuído desde o lançamento no Japão em 22 de julho de 2016, o jogo de smartphone ainda é o segundo no ranking e perde somente para o “Line: Disney Tsum Tsum” em termos de usuários no Japão.

Desenvolvido juntamente pela Nintendo, pela afiliada Pokemon Co. e pela empresa de jogos Niantic Inc com sede nos EUA, o game com base em GPS foi baixado mais de 750 milhões de vezes no mundo todo.

“Dizem que 90% dos jogos para smartphone são deletados em 90 dias”, disse o jornalista Munechika Nishida, um especialista na indústria de jogos. “Mas não é o caso do Pokémon Go, já que a franquia (do videogame e anime) vem sendo apreciada pelos fãs há 20 anos”.

Segundo a estimativa da empresa de pesquisa Values Inc., que estuda as tendências de uso de aplicativos, 10.8 milhões de jogadores no Japão ativaram o game pelo menos 1 vez em agosto do ano passado. O número caiu para 4.42 milhões em junho deste ano.

No entanto, 36% dos usuários jogaram o game pelo menos 25 dias em junho, alta de 22% em agosto do ano passado. Isso significa que a proporção de jogadores “duro de matar” aumentou.

A maioria dos jogadores no mundo dos games para smartphone são jovens, mas para o Pokémon Go, 48% têm 40 anos ou mais, de acordo com estimativas.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image