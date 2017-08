Veja informações sobre os novos iPhone da Apple!

O novo iPhone da Apple deve ser apresentado ao mundo em setembro, como a tradição da empresa. O iPhone, que é o carro-chefe da maçã, poderá ter três modelos diferentes e um preço ainda mais salgado.

Imagens finais do design foram divulgadas pelo site americano da Forbes e diversas imagens vazadas dos componentes estão circulando pela Internet! Além disso, ao total poderão ser lançados 3 modelos de iPhone na mesma data! Veja abaixo um resumo sobre o que temos até agora sobre o iPhone deste ano!

iPhone 8, e não iPhone 7S

Os novos iPhone de 2017, ano em que a Apple comemora o décimo aniversário do iPhone, serão lançados em setembro, contudo, o dia exato ainda é um mistério. O novo iPhone 8, que possui um novo design com um display OLED, será o modelo de comemoração ao aniversário do aparelho. Contudo, os modelos atuais dos iPhone 7/7 Plus também poderão ter um modelo mais evoluído com carregamento wireless. Ou seja, a especulação mais provável indica que serão lançados os iPhone 8, iPhone 7S e iPhone 7S Plus.

Contudo, segundo o blog Mac Otakara Kanteidan, os designs vazados dos supostos iPhone 7S e 7S Plus não são desses modelos. A análise do site mostra que os supostos modelos estão muito diferentes dos atuais iPhone 7/7 Plus já que possuem o painel traseiro de vidro para permitir o carregamento wireless, sensores frontais e tamanhos muito diferentes.

Ou seja, como os modelos sofreram uma mudança drástica, os novos aparelhos receberão os nomes de iPhone 8 e 8 Plus. E também está previsto o lançamento do iPhone 8 Edition como modelo comemorativo aos 10 anos da franquia.

Imagens baseadas no “Design Final” do iPhone 8

A Forbes, que publicou imagens vazadas do “design final” do iPhone 8 ainda no papel, divulgou imagens 3D baseadas nesse vazamento.

Segundo as imagens, a espessura do display é de 4mm, sendo que ele não se estende para as bordas laterais do aparelho. Fora isso, aparentemente, a Apple abandonou a ideia de implantar o Touch ID na traseira do iPhone.

Botão de energia terá Touch ID no caso de falha na identificação

O botão de energia do dispositivo sofreu um pequeno aumento no tamanho. A mudança foi feita para embutir o Touch ID como forma de “seguro” no caso de o Touch ID embutido na tela falhar na identificação.

A título de curiosidade, vale informar também que o plug de fones de ouvido, que foi abolido no iPhone 7/7 Plus, continuará cessado. Os speakers stereo também continuarão no iPhone 8.

Bateria com maior duração

Os rumores dizem que a nova bateria será mais duradoura do que as convencionais. Com formato em “L”, a nova bateria consegue ser menor do que a do iPhone 7 Plus, mas muito mais eficiente e duradoura do que a mesma.

Capinhas para o iPhone 8 estão em desenvolvimento

O site Macrumors publicou um vídeo com imagens de capinhas produzidas especialmente para o iPhone 8 adquirido pelo site. O display sem bordas, que é a maior característica do iPhone 8, ajudou na produção de novas capinhas diferentes.

Como a traseira do iPhone é um painel de vidro e as linhas de antena foram abolidas, o design do próprio iPhone 8 está mais simples. Logo, algumas capinhas apresentadas pelas empresas Yesgo e Olixar são mais simples para aproveitar a simplicidade e evolução do iPhone 8. Confira o vídeo abaixo:

iPhone mais caro da história

Segundo o site Fast Company, o preço do iPhone 8 será de US$1.000 (aproximadamente ¥112.000). Caso esse rumor se concretizar, este será o primeiro iPhone cujo preço mínimo ultrapassará os ¥110.000. Dependendo da capacidade de armazenamento, o valor será ainda maior.

Vendas previstas para setembro

Não é nenhuma surpresa, mas todos os iPhone foram apresentados em meados de setembro, e as vendas no fim do mês. Um fornecedor de materiais de Taiwan prevê que as vendas começarão em 15 (sexta-feira) ou 22 (sexta-feira) de setembro, como o de costume.

Resumão de tudo

Segundo o Fast Company, as características do iPhone 8 são as seguintes:

Camera iSight Dual parecida com a do iPhone 7 Plus

Identificação Facial (que, segundo o site Tecmundo, é quase instantânea)

Botão Home embutido dentro do display

Provável sensor de toque no lugar dos botões de ajuste do volume e do interruptor de volume

Moldura de aço inoxidável coberto por vidro

Bateria mais eficaz do que as do iPhone 7

Preço mais caro da história: ¥110.000~

Data de lançamento prevista para 15 ou 22/Set

Embora tivemos muitos rumores sobre o nome do iPhone deste ano, a apresentação da Apple que será dada no início de setembro irá explicar todas as dúvidas!

