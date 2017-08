Mazda anuncia motor de carro 30% mais eficiente

Na terça-feira (8), a Mazda anunciou as vendas de um novo modelo de automóvel com motor a gasolina 30% mais eficiente do que os atuais.

As vendas estão previstas para 2019. Segundo a empresa, esta será a primeira tecnologia do mundo que trabalhará na eficiência do aproveitamento do combustível. Embora o mundo inteiro esteja muito preocupado com os impactos no ecossistema, no momento atual, muitas empresas automobilísticas estão dando prioridade para os motores de combustão interna, que poderá ser tornar a chave do sucesso no futuro.

A visão do desenvolvimento das tecnologias para 2030 apresentadas no mesmo dia manifestou a intenção da Mazda de reduzir em 50% da emissão de gás carbônico (CO2) em comparação com 10 anos atrás. Unindo as características da gasolina e do diesel, a Mazda anunciou o novo motor “SKYACTIV-X”, cuja eficácia e força motriz foram incrementadas em 30%, em 2019.

O diretor-executivo e CEO da Mazda, Masamichi Kogai (62), enfatizou a postura de desenvolvimento e melhoria da eficácia dos motores. “Iremos utilizar os motores de combustão interna, que podem monopolizar (o mercado) na maioria dos países no futuro, e diminuir ao máximo a emissão de CO2.”

Contudo, em resposta às exigências dos mercados europeus e chinês, que estreitaram as regulações sobre os motores de combustão, em projeto conjunto com a Toyota, a Mazda desenvolverá veículos elétricos e outros. A empresa também deixou clara a intenção de iniciar as vendas do “motor rotativo”, motor compacto e poderoso que teve sua produção cancelada em 2012, até 2019.

A importância dos motores de combustão interna é a mesma para as outras empresas. Em julho, a Toyota iniciou as vendas do novo carro híbrido “Kamry”, conhecido pelo novo motor com 20% da eficácia melhorada e 10% da força motriz e por conseguir “rodar” 33.4km por litro, um baixíssimo consumo de combustível. Em setembro, a Honda iniciará as vendas do seu carro-chefe “Civic”, que será movido a gasolina. A empresa declarou que trouxe um ótimo balanço de altas rotações e baixo consumo de combustível, trazendo pouca emissão de gases e alta eficiência.

Atualmente, muitas empresas automobilísticas estão investindo em motores elétricos e híbridos para suprir a nova demanda e exigências do mercado. Contudo, muitas empresas alegam muitas dificuldades em relação ao desenvolvimento dos motores elétricos. Porém, a competição em ambos os quesitos continuará forte entre elas.

