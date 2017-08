Japão investe em tecnologia para redes móveis e acelera para a era 5G

Japão melhora tecnologia de fibra ótica para atender a demanda por conexões mais rápidas.

Para atender a exigente demanda de transmissão de dados das redes móveis da próxima geração 5G, o governo japonês está se movendo para desenvolver melhor tecnologia de fibra ótica e outras para dar suporte à crescente busca por conexões mais rápidas.

As novas redes vão alcançar velocidade de 10 gigabites, 10 a 100 vezes os níveis atuais. Com a disseminação da “internet das coisas” e crescente fluxo de vídeos em alta resolução 4K, a exigida banda larga poderá crescer 1.000 vezes até o final do ano 2020.

Para suportar a demanda, o Instituto Nacional de Informação e Tecnologia de Comunicações conduzirá uma pesquisa sobre tecnologia de fibra ótica e também trabalhará com fabricantes de eletrônicos, além de outras parceiras do setor privado, para reforçar a capacidade de transmissão de fibra ótica.

O governo também está considerando arcar com uma parte do custo para atualizar a infraestrutura de fibra para versões mais rápidas.

Tais empresas como as unidades da Nippon Telegraph & Telephone vêm sendo amplamente responsáveis pela instalação de redes de telecomunicações do Japão até o momento. Contudo, substituir equipamentos em todo o país “poderia custar 5 trilhões de ienes”, de acordo com uma fonte do governo. Alguns no setor privado estão pedindo por assistência pública para ajudar a cobrir os custos.

Fonte e imagem: Nikkei