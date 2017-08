Empresa apresenta ‘robô sacerdote’ em grande feira funerária do Japão

A empresa japonesa Nisseieco Co. Ltd revelou um “robô sacerdote” que ela programou para ajudar com tarefas em templos, incluindo a leitura da escritura budista durante cerimônias fúnebres.

O robô humanoide, Pepper, desenvolvido pela empresa de telecomunicações SoftBank, foi visto em ação vestido com um manto budista entoando sutras na maior feira funerária do Japão.

Michio Inamura, o conselheiro executivo da empresa, disse que o robô seria capaz de exercer responsabilidades religiosas que cada vez mais são negligenciadas na sociedade, assim como pessoas afiliadas a templos está em declínio no país.

“A quantidade de famílias afiliadas a templos e o dinheiro doado aos sacerdotes estão em declínio, principalmente no interior do país, e o modo de vida dos sacerdotes foi afetado. Muitos deles passaram a exercer trabalhos a tempo parcial para sobreviver, e isso significa que eles não têm tempo para ler o sutra para Buda de manhã e à noite, então, achamos que Pepper poderia preencher esse papel de adoração”, disse Inamura.

Ele salientou que o robô seria uma opção mais barata para as famílias, custando 50.000 ienes por funeral se comparado ao custo típico de mais de 240.000 ienes por um sacerdote humano.

Embora a exibição tenha atraído vários visitantes, alguns ficaram na dúvida se um robô poderia exercer tarefas religiosas. Um sacerdote disse que ele estava na feira para observar se Pepper era ou não capaz de “incorporar” a fundação espiritual da religião.

O robô sacerdote ficou em exibição no Centro de Exibição Internacional de Tóquio entre os dias 23 e 25 de agosto.

Assista ao vídeo do robô sacerdote que ficou em exibição na maior feira funerária do Japão:

Fonte, vídeo e imagens: Business Insider