Novos planos para smartphones da au a partir de ¥1980/mês

A KDDI (au) e a Okinawa Cellular irão disponibilizar o novo plano “au Pitatto Plan”, que possui 5 estágios de tarifas em relação à quantidade de uso, a partir de 14/jul. Com o plano de ligações incluso, o valor da tarifa fica a partir de ¥1.980 (impostos não inclusos). Além disso, também serão disponibilizados os planos “au Flat Plan” para planos de grandes quantidades do tipo flat. Contudo, ambos são planos sem o “desconto mensal”.

Conheça o au Pitatto Plan

O “au Pitatto Plan” é um novo plano de tarifas para uma grande gama dos usuários cujo plano de uso de dados (gigas de Internet) é importante. Os preços citados acima estão inclusos com o plano de ligação ilimitada por 5 minutos (Super Kakeho).

Assim como os planos de ligações, este novo plano possui três tipos: “au Pitatto Plan (Super Kakeho)”, “au Pitatto Plan (Kakeho)” e “au Pitatto Plan (Simple)”.

Além disso, a “Big News Campaign” também estará disponível até 31/dez, e com a inscrição no “au Pitatto Plan” em novos contratos/troca de aparelho junto com a compra de um novo aparelho, haverá um desconto de ¥1.000/mês durante um ano.

informações detalhadas podem ser obtidas em lojas da rede au.

Quanto você pagará?

Por exemplo, no caso do “au Pitatto Plan (Super Kakeho)” com a aplicação do “desconto para todos” para contratos de 2 anos, os preços das tarifas mensais serão os seguintes: ¥3.480 (~1GB), ¥4.480 (~2GB), ¥5.480 (~3GB), ¥6.480 (~5GB) e ¥7.480 (5GB~20GB). Os números em parênteses são os planos de dados de Internet.

Caso haja a inscrição no “au Smart Value”, um desconto de ¥500 será aplicado para planos de dados até 2GB e ¥1.000 para os planos superiores a 2GB de Internet. Não há limite para o período de aplicação do desconto.

Além disso, com a aplicação da “Big News Campaign”, os preços citados acima ficarão ¥1.000 mais baratos. Confira a seguir os preços com os descontos do “Big News Campaign” e “au Smart Value”: ¥1.980 (~1GB), ¥2.980 (~2GB), ¥3.480 (~3GB), ¥4.480 (~5GB) e ¥5.480 (5GB~20GB).

Da mesma maneira, no caso do “au Pitatto Plan (Kakeho)”, os preços variam entre ¥2.980 ~ ¥6.480 com aplicação da “Big News Campaign” e “au Smart Value”. No caso do “au Pitatto Plan (Simple)”, os preços variam entre ¥1.980 ~ ¥4.980 nas mesmas condições.

Conheça o au Flat Plan

O “au Flat Plan” é um plano destinado para grandes quantidades de gigas de Internet com o plano de ligações incluso. Este também é um plano em que o desconto mensal não poderá ser aplicado.

Os preço mais barato do “au Flat Plan 20”, para 20GB de gigas de Internet por mês, é de ¥4.500, e o mais barato do “au Flat Plan 30” é de ¥6.500.

Assim como o “au Pitatto Plan”, os tipos de planos mudam de acordo com os planos de ligações.

Quanto você pagará?

Por exemplo, no caso do “au Flat Plan 20 (Super Kakeho)”, o valor do plano será de ¥6.500, com o “imposto para todos” incluso. Além disso, com a aplicação do “au Smart Value” e “Big News Campaign”, haverá um desconto de ¥2.000 (os ¥1.000 do “Big News Campaign” durarão por 1 ano). No total, o valor da tarifa no primeiro ano será de ¥4.500.

Da mesma maneira, ao aplicar os mesmos descontos no “au Flat Plan 30 (Super Kakeho)”, o valor será de ¥6.500.

Upgrade Program EX

Como ambos os planos citados acima não estão inclusos no “desconto mensal”, o “Upgrade Program EX”, um novo serviço para auxiliar a compra de um novo aparelho, estará disponível. O serviço custa ¥390/mês.

O “Upgrade Program EX” é um serviço que torna dispensável o pagamento das parcelas restantes do valor parcelado do aparelho a partir do 25º mês após a inscrição no serviço. Para receber essa vantagem, será necessário pagar ¥9.360 (¥390×24 meses). Na troca de aparelho, o telefone antigo terá que ser recolhido pela empresa.

A KDDI também preparou um novo plano de parcelamento de 48 vezes (não permitido para iPhone). Com isso, será possível parcelar o aparelho em 48 vezes e trocá-lo no 25º mês do contrato com o “Upgrade Program EX”, e no momento da troca de operadora, não será necessário pagar, no máximo, metade do preço do aparelho.

Contudo, para cumprir as condições para inscrição no Upgrade Program EX, será necessário parcelar o aparelho em 48 vezes e escolher o “au Pitatto Plan” ou “au Flat Plan”. O tempo mínimo de utilização do aparelho é de 12 meses. Após a troca do aparelho, será necessário inscrever-se novamente no “Upgrade Program EX”.

Usuários de iPhone poderão apenas trocar o plano do aparelho atual

Dentre os smartphones que poderão ser inscritos nos planos “Pitatto Plan” e “Flat Plan”, no caso do iPhone, será possível realizar o contrato dos novos planos apenas no caso de “troca do plano” do aparelho já em uso. Ou seja, não será possível inscrever-se nos novos planos no caso de “novos contratos” ou “troca de aparelho” que envolvam a aquisição de um novo aparelho.

Além disso, o iPhone não está incluso no parcelamento em 48 vezes e no “Upgrade Program EX”. Atualmente, a KDDI está “em discussão” sobre o suporte de aquisição de um iPhone.

Fonte: Keitai Watch e KDDI