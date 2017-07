Apple aposenta 2 de seus produtos da sua linha

Ao entrar na loja online da Apple para ver seus produtos nesta sexta-feira (28), horário Japão, o internauta verá que os tocadores de música iPod Nano e iPod Shuffle já foram removidos da página.

A Apple encerrou as vendas. Esses aparelhos agora só podem ser encontrados em lojas de eletrônicos ou de usados, ou em lojas online que ainda têm estoque. Passaram a ser coisas do passado, apesar de terem marcado história.

No Japão, lojas online como Yodobashi ou Amazon ainda disponibilizam esses tocadores de música (até 12h00 desta sexta-feira).

Na loja online da Apple, o iPod Touch já nem aparece no topo, onde tem a barra com os produtos. Ele está na parte superior onde há lista de todos os produtos da marca da maçã.

iPod Shuffle e iPod Nano marcaram época

A sétima e última geração do iPod Nano foi lançada em 2012. Desde então, recebeu variação de cores e aumento na capacidade da memória. O primeiro iPod Nano foi lançado em 2005 e sua popularidade cresceu rapidamente. O design, tamanho, conveniência e praticidade caíram no gosto das pessoas de todo o mundo.

O iPod Classic deixou de ser vendido há quase 3 anos. O iPod Shuffle encerra sua trajetória com a quarta geração, lançada em 2010. Esse modelo marcou época, com fãs em todos os lugares do Planeta.

Fontes: AV Watch e iPhoneMania Fotos: divulgação