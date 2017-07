10 anos de iPhone: Apple lucrou ¥83 trilhões em sua história

Nestes últimos 10 anos, o iPhone construiu uma marca sólida e trouxe um lucro gigantesco para a Apple. Além disso, pode-se dizer que este pequeno aparelho transformou a pequena empresa chamada Apple em uma grandiosa empresa multinacional. A Apple segue mantendo sua lucratividade e continua produzindo aparelhos de alta qualidade . Atualmente, os ativos em dinheiro vivo da empresa chegaram na marca dos US$256 bilhões.

Segundo dados da empresa Statica, as vendas acumuladas do iPhone em 2011 ultrapassou a marca de 100 milhões de unidades e o dobro no ano seguinte. Em 2014, a empresa atingiu a marca de 500 milhões de unidades e, finalmente, atingiu a incrível marca de 1 bilhão de unidades vendidas em 2016.

Este monstruoso número conquistado em apenas 10 anos representa uma média diária de 328.767 unidades vendidas. Embora a Apple não tenha liberado dados sobre as vendas individuais de cada modelo, a seguir estão escritos alguns dados gerais que representam a quantidade vendida de cada modelo:

Primeiro iPhone: 6.1 milhões (dados da Wikipedia)

iPhone 3G: 15 milhões

iPhone 3GS: 30.1 milhões

iPhone 4: 94.8 milhões

iPhone 4S: 98.1 milhões

iPhone 5: 143.4 milhões

iPhone 5S/5C: 163.7 milhões

iPhone 6/6+: 222.4 milhões

*Os dados de vendas do iPhone 3G ao iPhone 6 foram retirados da Statica

Especialistas preveem que está nas mãos da Índia o futuro do crescimento das vendas do iPhone nos próximos 10 anos. Há aproximadamente 1 bilhão de clientes latentes na Índia, e aproximadamente a mesma quantidade de clientes na China. A Apple ainda não conquistou muito espaço no mercado indiano, mas recentemente foi anunciada o início da produção do iPhone SE na Índia, e a Apple está trabalhando para atrair o mercado local.

Fonte: Forbes Japan