Siri dentro de casa: Apple anuncia auto-falante inteligente

No dia 5/jun (horário local), a Apple anunciou o HomePod, um alto-falante inteligente equipado com a Siri, assistente de voz da empresa. O aparelho será lançado em dezembro nos EUA, Reino Unido e Austrália, e custará US$349 (aproximadamente ¥38.000). O lançamento no Japão está marcado para o ano que vem.

Com 17 centímetros de altura e formato cilíndrico, o aparelho conta com 7 tweeters (alto-falante pequeno de 5 a 3 polegadas) e 1 woofer (alto-falante para sons graves e médios) para uma melhor qualidade sonora. Cada tweeter possui um amplificador próprio e um controle direcional para produzir uma variada gama de formas e tamanhos de alto-falantes.

O HomePod possui embutido 6 microfones para captar os comandos por voz e executar músicas e comentar notícias, previsão do tempo, mandar mensagens e controlar outros dispositivos inteligentes (como acender e apagar as luzes ou ligar e desligar o ar-condicionado, no caso de casas inteligentes).

A combinação perfeita de sons potentes, microfones e inteligência artificial para criar a equalização adequada para cada ambiente, perfeito para os usuários que prezam por boas qualidades sonoras.

O aparelho interage com o Apple Music e consegue reproduzir aproximadamente 40 milhões de músicas.

Há duas cores disponíveis: branco e “space gray”.

O HomePod foi apresentado no WWDC (Worldwide Developers Conference), o maior evento para desenvolvedores da empresa. O atual CEO, Tim Cook comentou que “assim como o iPod criou uma revolução portátil na música, (o HomePod) irá trazer uma revolução na música dentro de casa. ”

Fonte: ITMedia