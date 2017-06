Apple: novos modelos do iPad Pro de 10.5 e 12.9 polegadas foram anunciados

A Apple anunciou o modelo de 10.5 polegadas do iPad Pro no dia 05/jun (horário local). Equipado com o novo processador A10X e uma bateria melhorada, o modelo de 10.5 polegadas substituirá o modelo de 9.7 polegadas. As reservas começaram hoje (6/jun) e os aparelhos serão enviados na semana seguinte. A Apple anunciou também um novo modelo do iPad Pro de 12.9 polegadas.

Comparado com o modelo de 9.7 polegadas, o modelo de 10.5 polegadas é 20% maior e é equipado com o” True Tone Display”. A taxa de atualização duplicou e a velocidade de reação do “Apple Pencil” foi melhorada. A luminosidade da tela também aumentou.

O novo processador “A10X” (6 núcleos) possui velocidade de processamento 30% mais rápida do que o antecessor, e capacidade gráfica 40% superior. A duração da bateria foi aumentada para 10 horas. Um novo modelo com capacidade de 512GB de armazenamento também será vendido.

O novo modelo possui o tamanho de 174.1mm (comprimento) x 250.6mm (profundidade) x 6.1mm (altura). O peso do aparelho varia entre 469g a 477g, dependendo do modelo Wi-Fi. Existem 4 variações de cor: prata, dourado, space gray e rose gold.

A câmera traseira possui 12 megapixels de qualidade de fotos e consegue filmar vídeos em 4K, e é equipada com o flash True Tone. A câmera frontal é a “FaceTime HD Camera”, com 7 megapixels e capacidade de filmar vídeos em Full HD.

O modelo de 12.9 polegadas também foi levemente melhorado. Agora, o modelo convencional do mesmo tamanho possui o “True Tone Flash” e possui quase todas as especificações do modelo de 10.5 polegadas, excluindo a variação de cores.

Confira os preços e capacidade de armazenamento dos modelos:

[10.5 polegadas (Wi-Fi Model)]

64GB – ¥69.800

256GB – ¥80.800

512GB – ¥102.800

[10.5 polegadas (Wi-Fi + Cellular Model)]

64GB – ¥84.800

256GB – ¥95.800

512GB – ¥117.800

[12.9 polegadas (Wi-Fi Model)]

64GB – ¥86.800

256GB – ¥97.800

512GB – ¥119.800

[12.9 polegadas (Wi-Fi + Cellular Model)]

64GB – ¥101.800

256GB – ¥112.800

512GB – ¥134.800

Os novos modelos do iPad Pro foram apresentados no WWDC (Worldwide Developers Conference), o maior evento para desenvolvedores da empresa.

Fonte: ITMedia