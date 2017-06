Nintendo relança Super Famicom para os saudosistas

Depois do lançamento do “Nintendo Classic Mini Family Computer” (Classic Mini Famicom) para a tecnologia da atualidade, a Nintendo anunciou do início das vendas do “Nintendo Classic Mini Super Famicom” (Mini Super Fami). As vendas do console começará no dia 5/out deste ano pelo preço de ¥7.980.

Embora o controle do Mini Famicom esteja um pouco menor do que o modelo convencional, o controle do Mini Super Famicom retornou com seu tamanho original. A caixa do console inclui dois controles para jogar com mais uma pessoa!

21 títulos de jogos estão gravados em sua memória, contudo, os títulos japoneses “The Legend of the Mystical Ninja”, “Super Soccer”, “Fire Emblem: Monsho no Nazo” e “Panel de Pon” terão que ser instalados individualmente. Entretanto, os jogos “Mother 2” (EarthBound), “Kirby’s Dream Course”, “Castlevania” e “Super Punch-Out!!” não estarão inclusos na memória do console. O “Starfox 2”, que teve seu lançamento cancelado em 1995, também estará disponível, e este será seu primeiro lançamento após 20 anos de espera.

Títulos do Super Famicom

Super Mario World

F-ZERO

Super Ghouls’n Ghosts

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Soccer

Contra III: The Alien Wars

Super Mario Kart

Starfox

Secret of Mana

Mega Man X

Fire Emblem: Monsho no Nazo

Super Metroid

Street Fighter II

Super Donkey Kong

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Panel de Pon

Kirby Super Star

Starfox 2

The Legend of the Mystical Ninja

Final Fantasy VI

Super Mario RPG

Você pode ver mais informações no site oficial da Nintendo.

Fonte: ITMedia via Nlab